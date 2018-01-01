Гурт екс-лучанки Тетяни Власової випустив «колискову для дорослих»

Гурт VLASNA, солісткою якого є екс-лучанка, випустив нову пісню «Казка».Трек став другим синглом із майбутнього альбому гурту, після презентованої влітку пісні «Дихати».Якщо попередня робота була традиційно для VLASNA ліричною, то цього разу музиканти зупинилися на драйвово-роковому звучанні. Не обійшлося без сюрпризу – для цього, зазначає VLASNA, пісню потрібно уважно прослухати до самого кінця."Наша «Казка» – це така собі «колискова для дорослих». Це саме та особиста казка, яку кожен із нас може розповісти на ніч коханій людині. Крім того, під цю пісню круто мчати удвох нічним містом, а потім зупинитись і просто довго обійматись під зоряним небом. Раджу спробувати!" – каже солістка VLASNA Тетяна Власова.Пісню «Казка» від гурту VLASNA можна прослухати тут: