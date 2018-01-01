Гурт екс-лучанки Тетяни Власової випустив «колискову для дорослих»
Сьогодні, 18:16
Гурт VLASNA, солісткою якого є екс-лучанка Тетяна Власова, випустив нову пісню «Казка».
Трек став другим синглом із майбутнього альбому гурту, після презентованої влітку пісні «Дихати».
Якщо попередня робота була традиційно для VLASNA ліричною, то цього разу музиканти зупинилися на драйвово-роковому звучанні. Не обійшлося без сюрпризу – для цього, зазначає VLASNA, пісню потрібно уважно прослухати до самого кінця.
"Наша «Казка» – це така собі «колискова для дорослих». Це саме та особиста казка, яку кожен із нас може розповісти на ніч коханій людині. Крім того, під цю пісню круто мчати удвох нічним містом, а потім зупинитись і просто довго обійматись під зоряним небом. Раджу спробувати!" – каже солістка VLASNA Тетяна Власова.
Довідково:
VLASNA – український рок-гурт, раніше відомий під назвою «АССА». Кілька місяців тому музиканти оголосили про зміну назви та філософії колективу. VLASNA –постійний учасник масштабних українських фестивалів, виступає в різних куточках країни, а пісні гурту вже неодноразово потрапляли до національних рок-чартів.
Пісню «Казка» від гурту VLASNA можна прослухати тут:
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Трек став другим синглом із майбутнього альбому гурту, після презентованої влітку пісні «Дихати».
Якщо попередня робота була традиційно для VLASNA ліричною, то цього разу музиканти зупинилися на драйвово-роковому звучанні. Не обійшлося без сюрпризу – для цього, зазначає VLASNA, пісню потрібно уважно прослухати до самого кінця.
"Наша «Казка» – це така собі «колискова для дорослих». Це саме та особиста казка, яку кожен із нас може розповісти на ніч коханій людині. Крім того, під цю пісню круто мчати удвох нічним містом, а потім зупинитись і просто довго обійматись під зоряним небом. Раджу спробувати!" – каже солістка VLASNA Тетяна Власова.
Довідково:
VLASNA – український рок-гурт, раніше відомий під назвою «АССА». Кілька місяців тому музиканти оголосили про зміну назви та філософії колективу. VLASNA –постійний учасник масштабних українських фестивалів, виступає в різних куточках країни, а пісні гурту вже неодноразово потрапляли до національних рок-чартів.
Пісню «Казка» від гурту VLASNA можна прослухати тут:
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