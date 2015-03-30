На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси





Їх знайшли під час прогулянок місцеві мешканці поблизу сіл Новогрузьке Любомльського, Дідовичі та Берестяне Ківерцівського районів, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



Піротехніки ідентифікували їх як 4 артилерійські снаряди калібру 122 мм, 1 гранату та 1 артилерійський снаряд 152-міліметровий.



Шляхом контрольованого підриву усі вибухонебезпечні предмети знищили.



Місця знаходження боєприпасів обстежені, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня працівники групи піротехнічних робіт управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни.Їх знайшли під час прогулянок місцеві мешканці поблизу сіл Новогрузьке Любомльського, Дідовичі та Берестяне Ківерцівського районів, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.Піротехніки ідентифікували їх як 4 артилерійські снаряди калібру 122 мм, 1 гранату та 1 артилерійський снаряд 152-міліметровий.Шляхом контрольованого підриву усі вибухонебезпечні предмети знищили.Місця знаходження боєприпасів обстежені, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.

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