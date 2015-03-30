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На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси

На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси
Минулого тижня працівники групи піротехнічних робіт управління ДСНС України у Волинській області знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни.

Їх знайшли під час прогулянок місцеві мешканці поблизу сіл Новогрузьке Любомльського, Дідовичі та Берестяне Ківерцівського районів, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Піротехніки ідентифікували їх як 4 артилерійські снаряди калібру 122 мм, 1 гранату та 1 артилерійський снаряд 152-міліметровий.

Шляхом контрольованого підриву усі вибухонебезпечні предмети знищили.

Місця знаходження боєприпасів обстежені, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.

На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси
На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси
На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси

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Теги: боєприпаси, рятувальники
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