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На Волині через несправну плиту горіла будівля

На Волині через несправну плиту горіла будівля
У Любомльському районі протягом вихідних сталося три пожежі.

Так, 14-го жовтня горіла посуш поблизу с. Коцюри. Вогонь знищив близько 0,6 га трав’яного настилу, - пише Кордон.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем внаслідок недопалка чи сірника.

У селі Радехів 15 жовтня вдень горіла господарча споруда. Пожежа знищила меблі, речі домашнього вжитку, 12 кв. м шиферної покрівлі, пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі — несправність нагрівальної плити.

Цього ж дня горіла господарча споруда в Любомлі. Вогонь знищив покрівлю, перекриття, речі домашнього вжитку, меблі та техніку. Ймовірна причина загоряння: коротке замикання електромережі.

На Волині через несправну плиту горіла будівля
На Волині через несправну плиту горіла будівля
На Волині через несправну плиту горіла будівля

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Теги: пожежа, Волинь
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