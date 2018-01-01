На Волині через несправну плиту горіла будівля
Сьогодні, 14:48
У Любомльському районі протягом вихідних сталося три пожежі.
Так, 14-го жовтня горіла посуш поблизу с. Коцюри. Вогонь знищив близько 0,6 га трав’яного настилу, - пише Кордон.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем внаслідок недопалка чи сірника.
У селі Радехів 15 жовтня вдень горіла господарча споруда. Пожежа знищила меблі, речі домашнього вжитку, 12 кв. м шиферної покрівлі, пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі — несправність нагрівальної плити.
Цього ж дня горіла господарча споруда в Любомлі. Вогонь знищив покрівлю, перекриття, речі домашнього вжитку, меблі та техніку. Ймовірна причина загоряння: коротке замикання електромережі.
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Так, 14-го жовтня горіла посуш поблизу с. Коцюри. Вогонь знищив близько 0,6 га трав’яного настилу, - пише Кордон.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем внаслідок недопалка чи сірника.
У селі Радехів 15 жовтня вдень горіла господарча споруда. Пожежа знищила меблі, речі домашнього вжитку, 12 кв. м шиферної покрівлі, пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі — несправність нагрівальної плити.
Цього ж дня горіла господарча споруда в Любомлі. Вогонь знищив покрівлю, перекриття, речі домашнього вжитку, меблі та техніку. Ймовірна причина загоряння: коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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