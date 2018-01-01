вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яні сусіди викликали рятувальників на пожежу, якої не було

На Волині п'яні сусіди викликали рятувальників на пожежу, якої не було
16 жовтня близько 14:00 на пункт зв’язку ДПРЧ-18 селища Іваничі надійшло повідомлення про пожежу у будинку на вулиці Шевченка в селі Біличі Іваничівського району.

Прибувши на місце виклику працівники пожежно-рятувальної служби встановили, що повідомлення не підтвердилось і ніякої пожежі за вказаною адресою немає, - пише Буг.

За словами жінки, на чию адресу прибули рятувальники, викликати їх могли сусіди, які живуть навпроти та зловживають спиртним.

Для з’ясування всіх обставин про хибний виклик повідомили правоохоронців.

Матеріали направлять в поліцію для встановлення винних осіб.

У разі встановлення винної особи на неї накладуть стягнення відповідно до ст. 183 КУпАП.

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО
Сьогодні, 15:27
У Нововолинську продали їдальню на зарплату шахтарям
Сьогодні, 15:26
На Волині п'яні сусіди викликали рятувальників на пожежу, якої не було
Сьогодні, 15:18
Нова українська школа, інсулін та місцеві ініціативи: у Луцьку поділять бюджетні гроші
Сьогодні, 15:16
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
На Волині через недбалість у чоловіка горіла хата На Волині через недбалість у чоловіка горіла хата
Сьогодні, 13:13
Через замикання лічильника на Волині згоріло півбудинку Через замикання лічильника на Волині згоріло півбудинку
02 жовтень, 15:10
За тиждень в одному з районів Волині погасили 3 пожежі За тиждень в одному з районів Волині погасили 3 пожежі
01 жовтень, 12:15
Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО Згоріла техніка і стіни: подробиці пожежі на Волині. ФОТО
25 вересень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики. ФОТО
Сьогодні, 15:51
 0
13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині
Сьогодні, 15:39
 0
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Сьогодні, 15:27
 0
У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
У Нововолинську продали їдальню на зарплату шахтарям
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8