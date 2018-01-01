На Волині п'яні сусіди викликали рятувальників на пожежу, якої не було





Прибувши на місце виклику працівники пожежно-рятувальної служби встановили, що повідомлення не підтвердилось і ніякої пожежі за вказаною адресою немає, - пише



За словами жінки, на чию адресу прибули рятувальники, викликати їх могли сусіди, які живуть навпроти та зловживають спиртним.



Для з’ясування всіх обставин про хибний виклик повідомили правоохоронців.



Матеріали направлять в поліцію для встановлення винних осіб.



У разі встановлення винної особи на неї накладуть стягнення відповідно до ст. 183 КУпАП.



Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 жовтня близько 14:00 на пункт зв’язку ДПРЧ-18 селища Іваничі надійшло повідомлення про пожежу у будинку на вулиці Шевченка в селі Біличі Іваничівського району.Прибувши на місце виклику працівники пожежно-рятувальної служби встановили, що повідомлення не підтвердилось і ніякої пожежі за вказаною адресою немає, - пише Буг За словами жінки, на чию адресу прибули рятувальники, викликати їх могли сусіди, які живуть навпроти та зловживають спиртним.Для з’ясування всіх обставин про хибний виклик повідомили правоохоронців.Матеріали направлять в поліцію для встановлення винних осіб.У разі встановлення винної особи на неї накладуть стягнення відповідно до ст. 183 КУпАП.Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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