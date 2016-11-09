У Нововолинську продали їдальню на зарплату шахтарям





Про це пише



Виконувач обов'язки заступника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волині області Олександр Куляша повідомив, що відносно державного підприємства «Шахта №1 Нововолинська» на виконанні перебувають виконавчі документи про стягнення з заборгованості інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами в сумі залишку на 400 826 грн, державним виконавцем 30.05.2018 проведено опис та арешт двох об’єктів нерухомості, що належать ДП «Шахта №1», приміщення загальною площею 611,0 кв.м та будівля їдальні загальною площею 380,9 кв.м. 13.07.2018 передані на реалізацію організатору торгів – ДП «СЕТАМ» та розміщено на сайті для проведення електронних торгів.



За результатами третіх електронних торгів з реалізації будівлі їдальні визначено переможця. На депозитний рахунок відділу ДВС від реалізації надійшло 283 609,86 грн, за рахунок яких погаситься заборгованість по іншим виплатам, пов’язаних з трудовими правовідносинами по 10 виконавчих документах.



Відносно підприємства ДП «Волиньвугілля» на виконанні перебувають виконавчі документи про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами в сумі залишку на 1 522 473 грн. Державним виконавцем 11.09.2018 проведено опис нерухомого майна, а саме: Нововолинської вуглехімлабораторії ДП «Волиньвугілля» загальною площею 256,1 кв. м, що знаходиться за адресою: Нововолинськ вул. Шахтарська, 43.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську продали їдальню, щоб заплатити гроші шахтарям, за споруду отримали майже 300 тисяч гривень.Про це пише Волинь-нова Виконувач обов'язки заступника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Волині областіповідомив, що відносно державного підприємства «Шахта №1 Нововолинська» на виконанні перебувають виконавчі документи про стягнення з заборгованості інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами в сумі залишку на 400 826 грн, державним виконавцем 30.05.2018 проведено опис та арешт двох об’єктів нерухомості, що належать ДП «Шахта №1», приміщення загальною площею 611,0 кв.м та будівля їдальні загальною площею 380,9 кв.м. 13.07.2018 передані на реалізацію організатору торгів – ДП «СЕТАМ» та розміщено на сайті для проведення електронних торгів.За результатами третіх електронних торгів з реалізації будівлі їдальні визначено переможця. На депозитний рахунок відділу ДВС від реалізації надійшло 283 609,86 грн, за рахунок яких погаситься заборгованість по іншим виплатам, пов’язаних з трудовими правовідносинами по 10 виконавчих документах.Відносно підприємства ДП «Волиньвугілля» на виконанні перебувають виконавчі документи про стягнення заборгованості по заробітній платі та інших виплатах, пов’язаних з трудовими правовідносинами в сумі залишку на 1 522 473 грн. Державним виконавцем 11.09.2018 проведено опис нерухомого майна, а саме: Нововолинської вуглехімлабораторії ДП «Волиньвугілля» загальною площею 256,1 кв. м, що знаходиться за адресою: Нововолинськ вул. Шахтарська, 43.

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