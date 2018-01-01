На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики в Україну. ФОТО

На пункті пропуску Ягодин затримали двох осіб, які хотіли провезти наркотики в Україну.Митникам допомогли службові собаки, – йдеться у прес-службі Волинської митниці ДФС.Зокрема, 53-річна пасажирка рейсового автобуса «Бидгош-Кіровоград» у дамській торбинці приховала речовину рослинного походження світло-зеленого кольору, схожу на канабіс.А 20-річний пасажир легкового автомобіля прозору кристалічну речовину, схожу на метамфетамін, непримітно поклав серед пластикових карток у гаманець.Речовини вилучені для проведення їх експертизи. Правоохоронним органам надіслані повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину за ст. 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин).Митники нагадують, що наркотичні речовини, їх аналоги чи прекурсори заборонені для переміщення через державний кордон України незалежно від їх ваги, об’єму чи інших кількісних характеристик. Відповідальність за контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів, яким є в тому числі канабіс, може сягати позбавлення волі на 10 років з конфіскацією майна.