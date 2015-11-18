вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою

Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою
Волинський співробітник СБУ став срібним призером відкритого чемпіонату світу з рукопашного бою.

Співробітник відділу ЦСО "А" УСБУ у Волинській області Назар Мудроха у складі Національної збірної України став срібним призером відкритого чемпіонату світу з рукопашного бою, - повідомили на офіційному сайті СБУ.

Турнір відбувся у нідерландському місті Далфсен. Чемпіонат зібрав понад чотириста спортсменів з вісімнадцяти країн світу.

«Приємно, що генерал та офіцери Служби демонструють чудову фізичну форму та гідно представляють Україну на міжнародних змаганнях», ‒ підкреслив Голова СБУ Василь Грицак, вітаючи призерів від імені керівництва та колективу Служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, спорт, перемога, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хлопець виніс з помешкання дідуся рушницю
Сьогодні, 16:31
Від раку на Волині помер атовець
Сьогодні, 16:16
Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою
Сьогодні, 16:08
На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики в Україну. ФОТО
Сьогодні, 15:51
13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
Волинські працівники СБУ здобули призові місця на чемпіонаті з поліатлону Волинські працівники СБУ здобули призові місця на чемпіонаті з поліатлону
02 травень, 16:50
Волинський «альфівець» переміг у Відкритому Кубку України з рукопашного бою Волинський «альфівець» переміг у Відкритому Кубку України з рукопашного бою
18 листопад, 2015, 16:24
Велосипедистка отримала медаль після того, як потрапила в аварію Велосипедистка отримала медаль після того, як потрапила в аварію
07 серпень, 2015, 19:30
Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО Луцькі джиу-джитсери привезли купу нагород з Чемпіонату України. ФОТО
10 жовтень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Волинню літав польський винищувач
Сьогодні, 17:35
 0
Грошей на камери у всі садочки й школи Луцька немає, ‒ мерія
Сьогодні, 17:30
 0
Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви
Сьогодні, 17:05
 0
У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8