Волинський сбушник ‒ серед переможців чемпіонату світу з рукопашного бою
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Волинський співробітник СБУ став срібним призером відкритого чемпіонату світу з рукопашного бою.
Співробітник відділу ЦСО "А" УСБУ у Волинській області Назар Мудроха у складі Національної збірної України став срібним призером відкритого чемпіонату світу з рукопашного бою, - повідомили на офіційному сайті СБУ.
Турнір відбувся у нідерландському місті Далфсен. Чемпіонат зібрав понад чотириста спортсменів з вісімнадцяти країн світу.
«Приємно, що генерал та офіцери Служби демонструють чудову фізичну форму та гідно представляють Україну на міжнародних змаганнях», ‒ підкреслив Голова СБУ Василь Грицак, вітаючи призерів від імені керівництва та колективу Служби.
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Співробітник відділу ЦСО "А" УСБУ у Волинській області Назар Мудроха у складі Національної збірної України став срібним призером відкритого чемпіонату світу з рукопашного бою, - повідомили на офіційному сайті СБУ.
Турнір відбувся у нідерландському місті Далфсен. Чемпіонат зібрав понад чотириста спортсменів з вісімнадцяти країн світу.
«Приємно, що генерал та офіцери Служби демонструють чудову фізичну форму та гідно представляють Україну на міжнародних змаганнях», ‒ підкреслив Голова СБУ Василь Грицак, вітаючи призерів від імені керівництва та колективу Служби.
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