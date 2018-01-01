Чужих дітей не буває: на Волині запрацювала соціальна ініціатива
Сьогодні, 16:33
У Луцьку презентували новий соціальний проект, розроблений Національною поліцією України та мобільним оператором «Київстар», який передбачає інноваційний підхід до розшуку зниклих дітей.
Представили проект у вівторок, 16 жовтня.
Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак розповів, що поліція щотижня стикається з проблемою зникнення дітей. У більшості випадків (93%) дитину розшукують протягом однієї доби. Наразі на контролі волинської поліції 1 зникла дитина – неповнолітній хлопець, який залишив Рожищенський притулок у березні цього року.
За словами Сергія Козака, причини, які змушують дітей залишати власні будинки є різні – це і бажання відчути, що таке самостійне життя, і сварки з батьками.
У поліції сподіваються, що новий проект допоможе ще швидше знаходити зниклих дітей, адже допомагає підключити до пошуку населення, яке могло стати свідком зникнення.
PR-менеджер «Київстар» у Західному регіоні Олександра Гнатик розповіла, що «Пошук дітей» – це інформаційна розсилка від «Київстар», мета якої – допомогти поліції України у розшуку зниклих дітей. «Київстар» буде надсилати SMS-повідомлення абонентам, які могли бути свідками зникнення і можуть повідомити правоохоронним органам інформацію, що могла б допомогти відшукати дитину.
Як це працюватиме?
1. «Київстар» отримує від поліції запит на SMS-розсилку, яка містить інформацію про зниклу дитину та місце, де її бачили востаннє;
2. «Київстар» розсилає інформаційні SMS на номери телефонів абонентів, які користувалися послугами зв`язку (телефонували, писали SMS або користувалися мобільним інтернетом) у радіусі 1–3 км від місця події. У тексті SMS є інформація з прикметами зниклої дитини та посилання на сайт МВС, де міститься фотографія дитини.
3. Ті абоненти, які мають інформацію про зниклу дитину, можуть допомогти у пошуках, зателефонувавши на номер 102.
Як розповіла Олександра Гнатик, наразі проект вже працює у 18 областях та місті Києві. Всього за час її функціонування «Київстар» надіслав 85 SMS- повідомлень про зникнення дітей, усіх їх змогли розшукати.
Також представник «Київстар» наголосила, що проект є соціальним, тобто жоден абонент не платить за послугу пошуку.
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Представили проект у вівторок, 16 жовтня.
Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак розповів, що поліція щотижня стикається з проблемою зникнення дітей. У більшості випадків (93%) дитину розшукують протягом однієї доби. Наразі на контролі волинської поліції 1 зникла дитина – неповнолітній хлопець, який залишив Рожищенський притулок у березні цього року.
За словами Сергія Козака, причини, які змушують дітей залишати власні будинки є різні – це і бажання відчути, що таке самостійне життя, і сварки з батьками.
У поліції сподіваються, що новий проект допоможе ще швидше знаходити зниклих дітей, адже допомагає підключити до пошуку населення, яке могло стати свідком зникнення.
PR-менеджер «Київстар» у Західному регіоні Олександра Гнатик розповіла, що «Пошук дітей» – це інформаційна розсилка від «Київстар», мета якої – допомогти поліції України у розшуку зниклих дітей. «Київстар» буде надсилати SMS-повідомлення абонентам, які могли бути свідками зникнення і можуть повідомити правоохоронним органам інформацію, що могла б допомогти відшукати дитину.
Як це працюватиме?
1. «Київстар» отримує від поліції запит на SMS-розсилку, яка містить інформацію про зниклу дитину та місце, де її бачили востаннє;
2. «Київстар» розсилає інформаційні SMS на номери телефонів абонентів, які користувалися послугами зв`язку (телефонували, писали SMS або користувалися мобільним інтернетом) у радіусі 1–3 км від місця події. У тексті SMS є інформація з прикметами зниклої дитини та посилання на сайт МВС, де міститься фотографія дитини.
3. Ті абоненти, які мають інформацію про зниклу дитину, можуть допомогти у пошуках, зателефонувавши на номер 102.
Як розповіла Олександра Гнатик, наразі проект вже працює у 18 областях та місті Києві. Всього за час її функціонування «Київстар» надіслав 85 SMS- повідомлень про зникнення дітей, усіх їх змогли розшукати.
Також представник «Київстар» наголосила, що проект є соціальним, тобто жоден абонент не платить за послугу пошуку.
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