Чужих дітей не буває: на Волині запрацювала соціальна ініціатива

У Луцьку презентували новий соціальний проект, розроблений Національною поліцією України та мобільним оператором «Київстар», який передбачає інноваційний підхід до розшуку зниклих дітей.Представили проект у вівторок, 16 жовтня.Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській областірозповів, що поліція щотижня стикається з проблемою зникнення дітей. У більшості випадків (93%) дитину розшукують протягом однієї доби. Наразі на контролі волинської поліції 1 зникла дитина – неповнолітній хлопець, який залишив Рожищенський притулок у березні цього року.За словами Сергія Козака, причини, які змушують дітей залишати власні будинки є різні – це і бажання відчути, що таке самостійне життя, і сварки з батьками.У поліції сподіваються, що новий проект допоможе ще швидше знаходити зниклих дітей, адже допомагає підключити до пошуку населення, яке могло стати свідком зникнення.PR-менеджер «Київстар» у Західному регіонірозповіла, що «Пошук дітей» – це інформаційна розсилка від «Київстар», мета якої – допомогти поліції України у розшуку зниклих дітей. «Київстар» буде надсилати SMS-повідомлення абонентам, які могли бути свідками зникнення і можуть повідомити правоохоронним органам інформацію, що могла б допомогти відшукати дитину.1. «Київстар» отримує від поліції запит на SMS-розсилку, яка містить інформацію про зниклу дитину та місце, де її бачили востаннє;2. «Київстар» розсилає інформаційні SMS на номери телефонів абонентів, які користувалися послугами зв`язку (телефонували, писали SMS або користувалися мобільним інтернетом) у радіусі 1–3 км від місця події. У тексті SMS є інформація з прикметами зниклої дитини та посилання на сайт МВС, де міститься фотографія дитини.3. Ті абоненти, які мають інформацію про зниклу дитину, можуть допомогти у пошуках, зателефонувавши на номер 102.Як розповіла Олександра Гнатик, наразі проект вже працює у 18 областях та місті Києві. Всього за час її функціонування «Київстар» надіслав 85 SMS- повідомлень про зникнення дітей, усіх їх змогли розшукати.Також представник «Київстар» наголосила, що проект є соціальним, тобто жоден абонент не платить за послугу пошуку.