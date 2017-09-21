На Волині хлопець виніс з помешкання дідуся рушницю

У Турійському районі невідомі викрали рушницю з домівки місцевого жителя.Про це повідомили у Турійському відділенні поліції.Подія трапилася у одному з сіл Турійського району. 60-річний чоловік приїхавши до власного будинку, в якому був востаннє близько трьох місяців назад, виявив, що невідомі особи шляхом пошкодження навісних замків на вхідних дверях будинку скоїли крадіжку мисливської рушниці та інших побутових речей.Працівники Турійського відділення поліції протягом декількох годин встановили причетність до крадіжки 23-річнного місцевого жителя. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Молодику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.3 Кримінального кодексу України «Крадіжка».Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.