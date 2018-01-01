вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер легендарний гравець та тренер Олег Базилевич

Помер легендарний гравець та тренер Олег Базилевич
У Києві помер легендарний футболіст та тренер столичного «Динамо» Олег Базилевич.

Багаторічному соратнику Валерія Лобановського було 80 років. Як повідомив "Обозреватель", видатний спеціаліст помер біля 15:00 після тривалої хвороби, передає УНІАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер легендарний волинський футболіст Андрій Федецький

Довідково:

Олег Базилевич народився в Києві 6 липня 1938 року. З 1957-го по 1965 рік виступав у київському "Динамо" на позиції нападника і забив 53 голи в матчах чемпіонату СРСР. Також грав за "Чорноморець" і "Шахтар".

У 1974-му він став біля витоків нового "Динамо", розділивши обов'язки головного тренера з Валерієм Лобановським. У 1975-му "Динамо" під керівництвом дуету Лобановський - Базилевич виграло Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.

Після періоду роботи з киянами Базилевич працював у командах "Шахтар", "Динамо" Мінськ, "Пахтакор", ЦСКА, "Зоря" Ворошиловград, олімпійська збірна Кувейту та інших. З 1992-го по 1994 роки Базилевич очолював національну збірну України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, спорт, Олег Базилевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловіка затягнуло в мотоблок: за його життя борються медики
Сьогодні, 16:58
На Волині видали першу біометричну посвідку
Сьогодні, 16:54
Помер легендарний гравець та тренер Олег Базилевич
Сьогодні, 16:50
Чужих дітей не буває: на Волині запрацювала соціальна ініціатива
Сьогодні, 16:33
На Волині хлопець виніс з помешкання дідуся рушницю
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Впевнена перемога: волинські атовці обіграли прикордонників у футбол. ФОТО Впевнена перемога: волинські атовці обіграли прикордонників у футбол. ФОТО
08 жовтень, 18:30
«Волинь» підписала досвідченого хорватського форварда. ФОТО «Волинь» підписала досвідченого хорватського форварда. ФОТО
05 жовтень, 15:01
«Волинь» поступилася дніпрянам на Кубку України. ВІДЕО «Волинь» поступилася дніпрянам на Кубку України. ВІДЕО
27 вересень, 10:21
Нападник «Волині» – найкращий бомбардир Першої ліги після 10 турів Нападник «Волині» – найкращий бомбардир Першої ліги після 10 турів
25 вересень, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У небі над Волинню літав польський винищувач
Сьогодні, 17:35
 0
Грошей на камери у всі садочки й школи Луцька немає, ‒ мерія
Сьогодні, 17:30
 0
Переніс більше 40 операцій: у Києві в госпіталі помер атовець
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку дитина втекла з дому, бо мама змушувала ходити до церкви
Сьогодні, 17:05
 0
У луцькому «Промені» виступить Pianoбой. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8