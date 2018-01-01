Помер легендарний гравець та тренер Олег Базилевич

Олег Базилевич.



Багаторічному соратнику Валерія Лобановського було 80 років. Як повідомив "Обозреватель", видатний спеціаліст помер біля 15:00 після тривалої хвороби, передає



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Довідково:



Олег Базилевич народився в Києві 6 липня 1938 року. З 1957-го по 1965 рік виступав у київському "Динамо" на позиції нападника і забив 53 голи в матчах чемпіонату СРСР. Також грав за "Чорноморець" і "Шахтар".



У 1974-му він став біля витоків нового "Динамо", розділивши обов'язки головного тренера з Валерієм Лобановським. У 1975-му "Динамо" під керівництвом дуету Лобановський - Базилевич виграло Кубок кубків і Суперкубок УЄФА.



Після періоду роботи з киянами Базилевич працював у командах "Шахтар", "Динамо" Мінськ, "Пахтакор", ЦСКА, "Зоря" Ворошиловград, олімпійська збірна Кувейту та інших. З 1992-го по 1994 роки Базилевич очолював національну збірну України.

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