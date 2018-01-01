Передали під нагляд матері: судили луцького школяра, який поцупив телефон





Подія трапилася близько 11 години у приміщенні роздягальні спортивного залу школи. Учень викрав з кишені куртки іншого школяра мобільний телефон марки "Хіомі Redmi 4А", вартістю 1980 гривень, - пише



Свідки показали, що школяр надав телефон для подальшої реалізації. Допитаний у судовому засіданні свою вину визнав. У вчиненому розкаявся, зобов'язався більше злочинів не вчиняти.



Неповнолітнього визнали винним, призначивши 100 годин громадських робіт. Однак його звільнили від відбування показання та передали під нагляд матері. Вирок може бути оскаржений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд 8 жовтня виніс вирок учню НВК №26, який 31 січня 2018 року поцупив телефон.Подія трапилася близько 11 години у приміщенні роздягальні спортивного залу школи. Учень викрав з кишені куртки іншого школяра мобільний телефон марки "Хіомі Redmi 4А", вартістю 1980 гривень, - пише Конкурент Свідки показали, що школяр надав телефон для подальшої реалізації. Допитаний у судовому засіданні свою вину визнав. У вчиненому розкаявся, зобов'язався більше злочинів не вчиняти.Неповнолітнього визнали винним, призначивши 100 годин громадських робіт. Однак його звільнили від відбування показання та передали під нагляд матері. Вирок може бути оскаржений.

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