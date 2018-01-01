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Передали під нагляд матері: судили луцького школяра, який поцупив телефон

Передали під нагляд матері: судили луцького школяра, який поцупив телефон
Луцький міськрайонний суд 8 жовтня виніс вирок учню НВК №26, який 31 січня 2018 року поцупив телефон.

Подія трапилася близько 11 години у приміщенні роздягальні спортивного залу школи. Учень викрав з кишені куртки іншого школяра мобільний телефон марки "Хіомі Redmi 4А", вартістю 1980 гривень, - пише Конкурент.

Свідки показали, що школяр надав телефон для подальшої реалізації. Допитаний у судовому засіданні свою вину визнав. У вчиненому розкаявся, зобов'язався більше злочинів не вчиняти.

Неповнолітнього визнали винним, призначивши 100 годин громадських робіт. Однак його звільнили від відбування показання та передали під нагляд матері. Вирок може бути оскаржений.

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Теги: суд, телефон, школяр
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