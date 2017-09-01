Грошей на камери у всі садочки й школи Луцька немає, ‒ мерія





Нагадаємо, У Луцьку просили встановити системи відеонагляду у всіх навчальних закладах.



Так, завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії



У відповіді на петицію йдеться, що коштів на це у 2018 році не передбачили.



"На ваше звернення щодо встановлення в усіх школах та дошкільних навчальних закладах м. Луцька систем відеонагляду повідомляємо, що в бюджетних призначеннях управління освіти Луцької міської ради на 2018 рік кошти на зазначені видатки не передбачені. При перегляді бюджету звернення, по можливості, буде враховано", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій мерії відповіли на петицію, у якій просили обладнати відеокамери у всіх садочках й школах міста.Нагадаємо, У Луцьку просили встановити системи відеонагляду у всіх навчальних закладах.Так, завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю , яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.У відповіді на петицію йдеться, що коштів на це у 2018 році не передбачили."На ваше звернення щодо встановлення в усіх школах та дошкільних навчальних закладах м. Луцька систем відеонагляду повідомляємо, що в бюджетних призначеннях управління освіти Луцької міської ради на 2018 рік кошти на зазначені видатки не передбачені. При перегляді бюджету звернення, по можливості, буде враховано", - йдеться у повідомленні.

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