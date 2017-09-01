Грошей на камери у всі садочки й школи Луцька немає, ‒ мерія
Сьогодні, 17:30
У луцькій мерії відповіли на петицію, у якій просили обладнати відеокамери у всіх садочках й школах міста.
Нагадаємо, У Луцьку просили встановити системи відеонагляду у всіх навчальних закладах.
Так, завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.
У відповіді на петицію йдеться, що коштів на це у 2018 році не передбачили.
"На ваше звернення щодо встановлення в усіх школах та дошкільних навчальних закладах м. Луцька систем відеонагляду повідомляємо, що в бюджетних призначеннях управління освіти Луцької міської ради на 2018 рік кошти на зазначені видатки не передбачені. При перегляді бюджету звернення, по можливості, буде враховано", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, У Луцьку просили встановити системи відеонагляду у всіх навчальних закладах.
Так, завдяки оперативному реагуванню вчителів та встановленим відеокамерам у 21-й гімназії вдалося виявити та зупинити зловмисницю, яка ще познімала із школярок інших шкіл міста золоті сережки.
У відповіді на петицію йдеться, що коштів на це у 2018 році не передбачили.
"На ваше звернення щодо встановлення в усіх школах та дошкільних навчальних закладах м. Луцька систем відеонагляду повідомляємо, що в бюджетних призначеннях управління освіти Луцької міської ради на 2018 рік кошти на зазначені видатки не передбачені. При перегляді бюджету звернення, по можливості, буде враховано", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 2
Сама легка і невимушена відповідь. Грошей не передбачено. Навіть не потрібно думати. Напевно треба щоб сталось ще декілька надзвичайних ситуацій тоді заворошаться. Але в нас завжди прийнято проблему вирішувати тоді як сталось щось погане. Нажаль наша влада в луцьку думає виключно за свої статки і ніяк не про людей. І все що робиться це тільки імітація благоустрою, а насправді кругом дерибан, розкрадання та обман. Там де люди просять - грошей нема, там де не дуже треба, але можна добре нажитись гроші знайдуться...
А премії собі кожного місяця гроші є? Трутні!
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