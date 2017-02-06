У небі над Волинню літав польський винищувач

В повітряному просторі Волині майже годину виконував навчально-бойове завдання тактичний винищувач F-16C зі складу тактичної авіаційної бази Польщі.Про це інформує Організація Волинських Авіалюбителів ОВАЛ на свої сторінці у facebook.Зокрема, він здійснював політ над Володимиром-Волинським, багатьма населеними пунктами та авіаційним полігоном Повурськ в Ковельському районі, Маневичами, Колками, Оликою, Луцьком і Гороховом.Імовірно, метою завдання було відпрацювання перехоплення фронтових бомбардувальників."Висота польоту F-16C протягом всього часу перебування в повітряному просторі Волині сягала від 2-х до 8-ми кілометрів, проходів на малих та гранично малих висотах він не виконував, отже, зробити хоч скільки-небудь якісну фото- чи відеозйомку НАТОвського гостя в безхмарному синьому небі на яскравому сонячному світлі без наявності якісної "нетелефонної" оптики, на превеликий жаль, було неможливо", - йдеться в дописі.