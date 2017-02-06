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У небі над Волинню літав польський винищувач

У небі над Волинню літав польський винищувач
В повітряному просторі Волині майже годину виконував навчально-бойове завдання тактичний винищувач F-16C зі складу тактичної авіаційної бази Польщі.

Про це інформує Організація Волинських Авіалюбителів ОВАЛ на свої сторінці у facebook.

Зокрема, він здійснював політ над Володимиром-Волинським, багатьма населеними пунктами та авіаційним полігоном Повурськ в Ковельському районі, Маневичами, Колками, Оликою, Луцьком і Гороховом.

Імовірно, метою завдання було відпрацювання перехоплення фронтових бомбардувальників.

"Висота польоту F-16C протягом всього часу перебування в повітряному просторі Волині сягала від 2-х до 8-ми кілометрів, проходів на малих та гранично малих висотах він не виконував, отже, зробити хоч скільки-небудь якісну фото- чи відеозйомку НАТОвського гостя в безхмарному синьому небі на яскравому сонячному світлі без наявності якісної "нетелефонної" оптики, на превеликий жаль, було неможливо", - йдеться в дописі.
У небі над Волинню літав польський винищувач
У небі над Волинню літав польський винищувач
У небі над Волинню літав польський винищувач

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Теги: винищував, літак, волинь
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Коментарі 2
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Політ був санкціонований? Чи треба розцінювати як вторгнення?
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негри виконуватимуть оперативно-сексуальне завдання. Накажіть лучанкам підмитися.
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