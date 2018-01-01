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Центр Луцька на півдня залишиться без світла

Центр Луцька на півдня залишиться без світла
На кількох вулицях у центрі Луцька в середу тимчасово відімкнуть електропостачання.

Про це йдеться на сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 17 жовтня, з 9.00 до 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул. Лесі Українки, 55-61,

- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,

- вул. Пушкіна,

- вул. Крилова, 2-20, 1-11,

- вул. Кривий Вал, 23-39.

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Теги: світло, електропостачання
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