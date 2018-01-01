Центр Луцька на півдня залишиться без світла
Сьогодні, 18:01
На кількох вулицях у центрі Луцька в середу тимчасово відімкнуть електропостачання.
Про це йдеться на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 17 жовтня, з 9.00 до 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Лесі Українки, 55-61,
- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,
- вул. Пушкіна,
- вул. Крилова, 2-20, 1-11,
- вул. Кривий Вал, 23-39.
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Про це йдеться на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 17 жовтня, з 9.00 до 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Лесі Українки, 55-61,
- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,
- вул. Пушкіна,
- вул. Крилова, 2-20, 1-11,
- вул. Кривий Вал, 23-39.
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