Центр Луцька на півдня залишиться без світла





Про це йдеться на сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 17 жовтня, з 9.00 до 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул. Лесі Українки, 55-61,



- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,



- вул. Пушкіна,



- вул. Крилова, 2-20, 1-11,



- вул. Кривий Вал, 23-39.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кількох вулицях у центрі Луцька в середу тимчасово відімкнуть електропостачання.Про це йдеться на сайті луцької мерії.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 17 жовтня, з 9.00 до 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:- вул. Лесі Українки, 55-61,- вул. Богдана Хмельницького, 7-13,- вул. Пушкіна,- вул. Крилова, 2-20, 1-11,- вул. Кривий Вал, 23-39.

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