«Гуманітарка-невидимка»: на Волині підприємці фіктивно передали школам допомогу





Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників бюджетних установ та підприємств міста, – пише



Більше про це мер розповів місцевим медійникам на щотижневому брифінгу.



« Телефонують з податкової у міську раду і кажуть: троє місцевих підприємців декларують, що надали гуманітарну допомогу школам міста. А в школах кажуть, – нічого не знаємо, нічого не отримували…Тепер нехай з’ясовують правоохоронні органи, що це за допомога і куди вона «пішла», – зазначив міський голова.



Прізвища підприємців наразі не розголошують. Як стало відомо, мова йде про кілька тонн гуманітарної допомоги. У мерії повідомили, що цією справою уже зацікавились правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському підприємці задекларували у податковій гуманітарну допомогу для деяких шкіл міста. Проте, в школах кажуть, що ніякої допомоги не отримували.Про це стало відомо під час щотижневої оперативної наради за участі міського голови Петра Саганюка, керівників бюджетних установ та підприємств міста, – пише Район.Володимир-Волинський Більше про це мер розповів місцевим медійникам на щотижневому брифінгу.« Телефонують з податкової у міську раду і кажуть: троє місцевих підприємців декларують, що надали гуманітарну допомогу школам міста. А в школах кажуть, – нічого не знаємо, нічого не отримували…Тепер нехай з’ясовують правоохоронні органи, що це за допомога і куди вона «пішла», – зазначив міський голова.Прізвища підприємців наразі не розголошують. Як стало відомо, мова йде про кілька тонн гуманітарної допомоги. У мерії повідомили, що цією справою уже зацікавились правоохоронні органи.

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