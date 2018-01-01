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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 жовтня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,
Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +4…+7 градусів, удень – до
+20…+23.

Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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