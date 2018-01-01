Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 жовтня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,

Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько +4…+7 градусів, удень – до

+20…+23.



Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі,Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +4…+7 градусів, удень – до+20…+23.Вітер південний, південно-східний і східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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