Двоє лучан крали нафту у Рівненській області. ФОТО

У Рівненьскій області затримали лучан, які крали нафту.Уночі 13 жовтня поліцейські під час патрулювання між селами Стовпець та Онишківці Дубенського району у лісовому масиві виявили двох чоловіків, які обладнали незаконну врізку в магістральному нафтопроводі «Дружба»., - повідомили у прес-службі рівненської поліції.Особами, які скоїли крадіжку нафти, виявилися 47-ми та 37-річні мешканці Луцька. Зловмисники облаштували незаконний відвід з нафтопроводу, звідки і відкачували паливні матеріали.На місці події поліцейські вилучили резервуар із чотирма тоннами нафти, сума завданого збитку перевищує 62 тисяч гривень.Слідчі затримали обох волинян в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні пошкодження нафтопродуктопроводів за частиною 2 статті 292 та замаху на крадіжку за частиною 1 статті 15 частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.Поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, однак поки зловмисники чекатимуть суду під цілодобовим домашнім арештом.За скоєне обом зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.