Двоє лучан крали нафту у Рівненській області. ФОТО
Сьогодні, 18:40
У Рівненьскій області затримали лучан, які крали нафту.
Уночі 13 жовтня поліцейські під час патрулювання між селами Стовпець та Онишківці Дубенського району у лісовому масиві виявили двох чоловіків, які обладнали незаконну врізку в магістральному нафтопроводі «Дружба»., - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Особами, які скоїли крадіжку нафти, виявилися 47-ми та 37-річні мешканці Луцька. Зловмисники облаштували незаконний відвід з нафтопроводу, звідки і відкачували паливні матеріали.
На місці події поліцейські вилучили резервуар із чотирма тоннами нафти, сума завданого збитку перевищує 62 тисяч гривень.
Слідчі затримали обох волинян в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні пошкодження нафтопродуктопроводів за частиною 2 статті 292 та замаху на крадіжку за частиною 1 статті 15 частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.
Поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, однак поки зловмисники чекатимуть суду під цілодобовим домашнім арештом.
За скоєне обом зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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Уночі 13 жовтня поліцейські під час патрулювання між селами Стовпець та Онишківці Дубенського району у лісовому масиві виявили двох чоловіків, які обладнали незаконну врізку в магістральному нафтопроводі «Дружба»., - повідомили у прес-службі рівненської поліції.
Особами, які скоїли крадіжку нафти, виявилися 47-ми та 37-річні мешканці Луцька. Зловмисники облаштували незаконний відвід з нафтопроводу, звідки і відкачували паливні матеріали.
На місці події поліцейські вилучили резервуар із чотирма тоннами нафти, сума завданого збитку перевищує 62 тисяч гривень.
Слідчі затримали обох волинян в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні пошкодження нафтопродуктопроводів за частиною 2 статті 292 та замаху на крадіжку за частиною 1 статті 15 частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України.
Поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, однак поки зловмисники чекатимуть суду під цілодобовим домашнім арештом.
За скоєне обом зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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