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Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО

Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шевченка сталася аварія за участю двох іномарок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

В Renault ззаду в'їхало Subaru. Від удару в Subaru пошкоджена права фара.

В результаті автопригоди був затор від кафе "Шоу Базилік", а станом на 18:50 на цій ділянці рух ускладнений.

Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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