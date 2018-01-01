Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



В Renault ззаду в'їхало Subaru. Від удару в Subaru пошкоджена права фара.



В результаті автопригоди був затор від кафе "Шоу Базилік", а станом на 18:50 на цій ділянці рух ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шевченка сталася аварія за участю двох іномарок.Про цеповідомили очевидці ДТП.В Renault ззаду в'їхало Subaru. Від удару в Subaru пошкоджена права фара.В результаті автопригоди був затор від кафе "Шоу Базилік", а станом на 18:50 на цій ділянці рух ускладнений.

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