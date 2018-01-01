Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Сьогодні, 18:53
У Луцьку на вулиці Шевченка сталася аварія за участю двох іномарок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
В Renault ззаду в'їхало Subaru. Від удару в Subaru пошкоджена права фара.
В результаті автопригоди був затор від кафе "Шоу Базилік", а станом на 18:50 на цій ділянці рух ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.
В Renault ззаду в'їхало Subaru. Від удару в Subaru пошкоджена права фара.
В результаті автопригоди був затор від кафе "Шоу Базилік", а станом на 18:50 на цій ділянці рух ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через аварію у центрі Луцька утворилася тягучка. ФОТО
Сьогодні, 18:53
На Волині люди облагородили ставок і запустили у нього рибу
Сьогодні, 18:44
Двоє лучан крали нафту у Рівненській області. ФОТО
Сьогодні, 18:40
На Волині селяни під час прогулянок знаходять боєприпаси
Сьогодні, 18:35