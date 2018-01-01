У Луцьку учні замовили тролейбус на ювілей улюбленої вчительки. ВІДЕО





Приємно шокована сюрпризом від учнів була учителька ЛНВК № 22 міста Луцька Світлана Тросцінська, яка днями відзначала ювілей, - пише



Щоб неординарно привітати свою улюблену керівничку, її одинадцятикласники орендували цілий тролейбус.



Електротранспорт, очікуючи іменинницю, старшокласники прикрасили кольоровими повітряними кульками і барвистими паперовими помпонами, а також вітальними «інструкціями» на кшталт «Жінка у гарному настрої завжди виглядає молодшою».



Сказати, що учителька була здивована, коли її підвели до святково прикрашеного тролейбуса і зняли з очей щільну пов’язку, – не сказати нічого. Реакція щирого подиву і захвату на обличчі ювілярки – безцінна.



Далі учні влаштували для обожнюваної керівнички веселі «покатушки на тралику» – із привітаннями і запальними піснями. Судячи з такої ґрунтовної підготовки до персонального свята педагога, учні Світлану Василівну справді дуже люблять.



«Цей день був про радість, посмішки, атмосферу, теплоту. Про особливу людину. Про справжнього друга для 29 різних, а потім уже про Класного Керівника. Ми знаємо, з нами нелегко, і вкотре дякуємо за Ваше терпіння, розуміння і підтримку. Вдячність – синонім любові. (Помідори поки не в’януть.) Звичайно, скрізь із жартами і не так, як нас учили, не так, як просили, не за правилами і не за традиціями. Це все про нас, і по-іншому ніяк. Обіцяємо старатися стати тими порядними людьми, яких Ви виховуєте в кожному з нас», – такі теплі слова креативні одинадцятикласники залишили на особистій сторінці класного керівника у соцмережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні однієї зі шкіл Луцька творчо підійшли до привітання класного керівника із днем народження.Приємно шокована сюрпризом від учнів була учителька ЛНВК № 22 міста Луцька, яка днями відзначала ювілей, - пише Твій портал Щоб неординарно привітати свою улюблену керівничку, її одинадцятикласники орендували цілий тролейбус.Електротранспорт, очікуючи іменинницю, старшокласники прикрасили кольоровими повітряними кульками і барвистими паперовими помпонами, а також вітальними «інструкціями» на кшталт «Жінка у гарному настрої завжди виглядає молодшою».Сказати, що учителька була здивована, коли її підвели до святково прикрашеного тролейбуса і зняли з очей щільну пов’язку, – не сказати нічого. Реакція щирого подиву і захвату на обличчі ювілярки – безцінна.Далі учні влаштували для обожнюваної керівнички веселі «покатушки на тралику» – із привітаннями і запальними піснями. Судячи з такої ґрунтовної підготовки до персонального свята педагога, учні Світлану Василівну справді дуже люблять.«Цей день був про радість, посмішки, атмосферу, теплоту. Про особливу людину. Про справжнього друга для 29 різних, а потім уже про Класного Керівника. Ми знаємо, з нами нелегко, і вкотре дякуємо за Ваше терпіння, розуміння і підтримку. Вдячність – синонім любові. (Помідори поки не в’януть.) Звичайно, скрізь із жартами і не так, як нас учили, не так, як просили, не за правилами і не за традиціями. Це все про нас, і по-іншому ніяк. Обіцяємо старатися стати тими порядними людьми, яких Ви виховуєте в кожному з нас», – такі теплі слова креативні одинадцятикласники залишили на особистій сторінці класного керівника у соцмережі.

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