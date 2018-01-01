вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку учні замовили тролейбус на ювілей улюбленої вчительки. ВІДЕО

У Луцьку учні замовили тролейбус на ювілей улюбленої вчительки. ВІДЕО
Учні однієї зі шкіл Луцька творчо підійшли до привітання класного керівника із днем народження.

Приємно шокована сюрпризом від учнів була учителька ЛНВК № 22 міста Луцька Світлана Тросцінська, яка днями відзначала ювілей, - пише Твій портал.

Щоб неординарно привітати свою улюблену керівничку, її одинадцятикласники орендували цілий тролейбус.

Електротранспорт, очікуючи іменинницю, старшокласники прикрасили кольоровими повітряними кульками і барвистими паперовими помпонами, а також вітальними «інструкціями» на кшталт «Жінка у гарному настрої завжди виглядає молодшою».

Сказати, що учителька була здивована, коли її підвели до святково прикрашеного тролейбуса і зняли з очей щільну пов’язку, – не сказати нічого. Реакція щирого подиву і захвату на обличчі ювілярки – безцінна.

Далі учні влаштували для обожнюваної керівнички веселі «покатушки на тралику» – із привітаннями і запальними піснями. Судячи з такої ґрунтовної підготовки до персонального свята педагога, учні Світлану Василівну справді дуже люблять.

«Цей день був про радість, посмішки, атмосферу, теплоту. Про особливу людину. Про справжнього друга для 29 різних, а потім уже про Класного Керівника. Ми знаємо, з нами нелегко, і вкотре дякуємо за Ваше терпіння, розуміння і підтримку. Вдячність – синонім любові. (Помідори поки не в’януть.) Звичайно, скрізь із жартами і не так, як нас учили, не так, як просили, не за правилами і не за традиціями. Це все про нас, і по-іншому ніяк. Обіцяємо старатися стати тими порядними людьми, яких Ви виховуєте в кожному з нас», – такі теплі слова креативні одинадцятикласники залишили на особистій сторінці класного керівника у соцмережі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вчителька, діти, освіта, тролейбус, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку елітний легковик збив пішохода і втік
Сьогодні, 19:47
На Волині вже почали штрафувати «щасливчиків», які перевищили швидкість
Сьогодні, 19:43
У Луцьку учні замовили тролейбус на ювілей улюбленої вчительки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
Перехід на зимовий час: коли переводять годинники
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 жовтня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США
Сьогодні, 14:24
Жовті красені: на Волині шість громад отримали шкільні автобуси. ФОТО Жовті красені: на Волині шість громад отримали шкільні автобуси. ФОТО
12 жовтень, 12:30
У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО У Луцьку нагородили кращих освітян Волині. ФОТО
04 жовтень, 15:40
Волинянин – серед найкращих юних письменників України Волинянин – серед найкращих юних письменників України
26 вересень, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Гуманітарка-невидимка»: на Волині підприємці фіктивно передали школам допомогу
Сьогодні, 20:05
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку елітний легковик збив пішохода і втік
Сьогодні, 19:47
 0
На Волині вже почали штрафувати «щасливчиків», які перевищили швидкість
Сьогодні, 19:43
 0
У Луцьку учні замовили тролейбус на ювілей улюбленої вчительки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8