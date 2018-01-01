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На Волині вже почали штрафувати «щасливчиків», які перевищили швидкість

На Волині вже почали штрафувати «щасливчиків», які перевищили швидкість
У перший день штрафування водіїв на Волині патрульні оформили 10 постанов за перевищення швидкості.

Нагадаємо, тестовий режим використання приладу TruCam завершився, і відсьогодні інспектори вже виносять постанови на водіїв, які перевищили швидкість, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Патрульні працюють на відкрити ділянках двох автодоріг Волині: Устилуг-Луцьк-Рівне (від 0 до 37 км) та Київ-Ковель-Ягодин (від 414 до 470 км).

Приміром, у с. Березовичі Володимир-Волинського району (32 км автодороги) за кілька годин зупинили 11 водіїв, які рухались з перевищеною швидкістю, що й зафіксував прилад TruCam.

На 9 порушників винесли постанови за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищили швидкість на більш, ніж 20 км/год) з накладенням штрафу 255 гривень. На 1 порушника винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП (перевищили швидкість на більш, ніж 50 км/год) з накладенням штрафу 510 гривень. Ще на 1 водія винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП, яку об’єднали з ч. 1 ст. 122 КУпАП.

«Більшість водіїв, звісно, переконують, що не знали, що за перевищення швидкості вже виносяться постанови. Ще хтось досі їздить «за старими правилами»: мовляв, можна рухатись 60 кілометрів на годину плюс 20, тобто виходить 80. Але це вже порушення. Але є й такі, які визнають свою провину, погоджуються і не виявляють агресії, а розуміють нашу роботу», ділиться інспекторка Патрульної поліції Волині Іванна.

Максимальна швидкість, яка сьогодні була зафіксована, - 106 км/год.

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Теги: поліція, дороги, авто
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