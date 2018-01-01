На даху будинку в Луцьку сталося загорання. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:08
У Луцьку на даху будівлі будинку №14а на проспекті Відродження сталося загорання.
Це трапилося ввечері 16 жовтня, - пише Район. Луцьк.
За словами очевидців, з крайнього правого боку даху «пішов» сірий дим. Спочатку запідозрили пожежу.
На виклик оперативно прибули рятувальники, які виявили, що пожежі нема, а сталося загорання, ймовірно, від недопалка, який викинули з балкону сусідньої багатоповерхівки.
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Це трапилося ввечері 16 жовтня, - пише Район. Луцьк.
За словами очевидців, з крайнього правого боку даху «пішов» сірий дим. Спочатку запідозрили пожежу.
На виклик оперативно прибули рятувальники, які виявили, що пожежі нема, а сталося загорання, ймовірно, від недопалка, який викинули з балкону сусідньої багатоповерхівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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