вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На даху будинку в Луцьку сталося загорання. ФОТО. ВІДЕО

На даху будинку в Луцьку сталося загорання. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на даху будівлі будинку №14а на проспекті Відродження сталося загорання.

Це трапилося ввечері 16 жовтня, - пише Район. Луцьк.

За словами очевидців, з крайнього правого боку даху «пішов» сірий дим. Спочатку запідозрили пожежу.






На виклик оперативно прибули рятувальники, які виявили, що пожежі нема, а сталося загорання, ймовірно, від недопалка, який викинули з балкону сусідньої багатоповерхівки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екс-речник 14-ї бригади презентуватиме в Луцьку книгу «Карателі»
Сьогодні, 21:42
Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»
Сьогодні, 21:26
На даху будинку в Луцьку сталося загорання. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:08
«Гуманітарка-невидимка»: на Волині підприємці фіктивно передали школам допомогу
Сьогодні, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку горіла двокімнатна квартира У Луцьку горіла двокімнатна квартира
10 жовтень, 14:00
Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО Подробиці пожежі у Луцьку, у якій загинув чоловік. ВІДЕО
04 жовтень, 14:28
Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку
01 жовтень, 15:47
У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО
28 вересень, 19:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень
Сьогодні, 21:54
 0
Екс-речник 14-ї бригади презентуватиме в Луцьку книгу «Карателі»
Сьогодні, 21:42
 0
Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»
Сьогодні, 21:26
 0
На даху будинку в Луцьку сталося загорання. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:08
 0
«Гуманітарка-невидимка»: на Волині підприємці фіктивно передали школам допомогу
Сьогодні, 20:05
 0
Медіа
відео
1/8