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Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»

Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»
Більше трьох тисяч «пакунків малюка» мають надійти на Волинь до кінця цього року.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.

За даними департаменту соцзахисту населення ОДА, наразі на Волинь «пакунків малюка» надійшло більше тисячі.

Тим мамам, які народили дітей після 1 вересня, але в пологовому пакунок не отримали, вручають їх за місцем проживання.

Серед таких - Анжела Кухарик із містечка Рокині. Жінка свій «пакунок малюка» отримала через два тижня після народження сина.

Детальніше – у відео.



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Теги: пакунок малюка, Волинь
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