Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



За даними департаменту соцзахисту населення ОДА, наразі на Волинь «пакунків малюка» надійшло більше тисячі.



Тим мамам, які народили дітей після 1 вересня, але в пологовому пакунок не отримали, вручають їх за місцем проживання.



Серед таких - Анжела Кухарик із містечка Рокині. Жінка свій «пакунок малюка» отримала через два тижня після народження сина.



Детальніше – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше трьох тисяч «пакунків малюка» мають надійти на Волинь до кінця цього року.Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь За даними департаменту соцзахисту населення ОДА, наразі на Волинь «пакунків малюка» надійшло більше тисячі.Тим мамам, які народили дітей після 1 вересня, але в пологовому пакунок не отримали, вручають їх за місцем проживання.Серед таких -із містечка Рокині. Жінка свій «пакунок малюка» отримала через два тижня після народження сина.Детальніше – у відео.

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