Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»
Сьогодні, 21:26
Більше трьох тисяч «пакунків малюка» мають надійти на Волинь до кінця цього року.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.
За даними департаменту соцзахисту населення ОДА, наразі на Волинь «пакунків малюка» надійшло більше тисячі.
Тим мамам, які народили дітей після 1 вересня, але в пологовому пакунок не отримали, вручають їх за місцем проживання.
Серед таких - Анжела Кухарик із містечка Рокині. Жінка свій «пакунок малюка» отримала через два тижня після народження сина.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу UA: Волинь.
За даними департаменту соцзахисту населення ОДА, наразі на Волинь «пакунків малюка» надійшло більше тисячі.
Тим мамам, які народили дітей після 1 вересня, але в пологовому пакунок не отримали, вручають їх за місцем проживання.
Серед таких - Анжела Кухарик із містечка Рокині. Жінка свій «пакунок малюка» отримала через два тижня після народження сина.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень
Сьогодні, 21:54
Екс-речник 14-ї бригади презентуватиме в Луцьку книгу «Карателі»
Сьогодні, 21:42
Волинські породіллі отримають 3 тисячі «пакунків малюка»
Сьогодні, 21:26
На даху будинку в Луцьку сталося загорання. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:08