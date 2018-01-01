Сім’я із малими дітьми на Волині не чула, як поруч палала літня кухня





Господарі спали і нічого не чули, пожежу побачили односельчани, - передає



За словами головного інспектора Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолія Киричука, повідомлення в Іваничівську пожежно-рятувальну частину надійшло о 20:36.



На виклик виїхали ДПРЧ-18 селища Іваничі та ДПРЧ-7 міста Володимира-Волинського, гасити вогонь допомагали й люди.



Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Щенятин Іваничівського району сталася пожежа в літній кухні. Сім’я з трьома дітьми якраз перебувала в будинку поруч.Господарі спали і нічого не чули, пожежу побачили односельчани, - передає Буг За словами головного інспектора Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області, повідомлення в Іваничівську пожежно-рятувальну частину надійшло о 20:36.На виклик виїхали ДПРЧ-18 селища Іваничі та ДПРЧ-7 міста Володимира-Волинського, гасити вогонь допомагали й люди.Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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