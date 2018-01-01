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Сім’я із малими дітьми на Волині не чула, як поруч палала літня кухня

Сім’я із малими дітьми на Волині не чула, як поруч палала літня кухня
У селі Щенятин Іваничівського району сталася пожежа в літній кухні. Сім’я з трьома дітьми якраз перебувала в будинку поруч.

Господарі спали і нічого не чули, пожежу побачили односельчани, - передає Буг.

За словами головного інспектора Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолія Киричука, повідомлення в Іваничівську пожежно-рятувальну частину надійшло о 20:36.

На виклик виїхали ДПРЧ-18 селища Іваничі та ДПРЧ-7 міста Володимира-Волинського, гасити вогонь допомагали й люди.

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.


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Теги: пожежа, Волинь
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