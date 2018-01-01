Сім’я із малими дітьми на Волині не чула, як поруч палала літня кухня
Сьогодні, 22:28
У селі Щенятин Іваничівського району сталася пожежа в літній кухні. Сім’я з трьома дітьми якраз перебувала в будинку поруч.
Господарі спали і нічого не чули, пожежу побачили односельчани, - передає Буг.
За словами головного інспектора Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолія Киричука, повідомлення в Іваничівську пожежно-рятувальну частину надійшло о 20:36.
На виклик виїхали ДПРЧ-18 селища Іваничі та ДПРЧ-7 міста Володимира-Волинського, гасити вогонь допомагали й люди.
Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Господарі спали і нічого не чули, пожежу побачили односельчани, - передає Буг.
За словами головного інспектора Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолія Киричука, повідомлення в Іваничівську пожежно-рятувальну частину надійшло о 20:36.
На виклик виїхали ДПРЧ-18 селища Іваничі та ДПРЧ-7 міста Володимира-Волинського, гасити вогонь допомагали й люди.
Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли 7 гектарів торфовищ
Сьогодні, 23:36
Вже понад половина лучан підписали декларації з лікарем
Сьогодні, 22:57
Сім’я із малими дітьми на Волині не чула, як поруч палала літня кухня
Сьогодні, 22:28
Проїзд за 7 гривень: лучани змусили мерію до пояснень
Сьогодні, 21:54
Екс-речник 14-ї бригади презентуватиме в Луцьку книгу «Карателі»
Сьогодні, 21:42