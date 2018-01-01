17 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає журналістка(на фото).17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира-Волинського, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу", начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністраціїВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Веронік та Володимирів. Бажаємо міцного здоров'я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!17 жовтня 1939 року у Горохові вийшов перший номер газети «Червоний прапор», яка зараз має назву «Горохівський вісник».Цього ж дня у 1990 році біля обкому компартії України студенти із двох луцьких вузів встановили намети і, на знак солідарності зі своїми київськими колегами, оголосили про початок голодування.17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю. Метою святкування цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються.