17 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає журналістка Оксана Петрук (на фото).
17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира-Волинського, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук , начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Веронік та Володимирів. Бажаємо міцного здоров'я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
17 жовтня 1939 року у Горохові вийшов перший номер газети «Червоний прапор», яка зараз має назву «Горохівський вісник».
Цього ж дня у 1990 році біля обкому компартії України студенти із двох луцьких вузів встановили намети і, на знак солідарності зі своїми київськими колегами, оголосили про початок голодування.
17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю. Метою святкування цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються.
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17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира-Волинського, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук , начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня – Веронік та Володимирів. Бажаємо міцного здоров'я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
17 жовтня 1939 року у Горохові вийшов перший номер газети «Червоний прапор», яка зараз має назву «Горохівський вісник».
Цього ж дня у 1990 році біля обкому компартії України студенти із двох луцьких вузів встановили намети і, на знак солідарності зі своїми київськими колегами, оголосили про початок голодування.
17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю. Метою святкування цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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