Пам’ятник на Волині включили до Книги рекордів України. ВІДЕО

відкрили у волинському містечку Маневичі, потрапив до Книги рекордів України.



Про це йдеться у



У Маневичах відкрили найбільший в Україні пам’ятник бджолі. Менші за розміром монументи комахам-трудівницям вже встановлені на Закарпатті, Прикарпатті та Тернопільщині.



Відтак, волинська бджола - в Книзі рекордів України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пам’ятник бджолі, якийу волинському містечку Маневичі, потрапив до Книги рекордів України.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.У Маневичах відкрили найбільший в Україні пам’ятник бджолі. Менші за розміром монументи комахам-трудівницям вже встановлені на Закарпатті, Прикарпатті та Тернопільщині.Відтак, волинська бджола - в Книзі рекордів України.

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