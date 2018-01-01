Пам’ятник на Волині включили до Книги рекордів України. ВІДЕО
Сьогодні, 01:49
Пам’ятник бджолі, який відкрили у волинському містечку Маневичі, потрапив до Книги рекордів України.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У Маневичах відкрили найбільший в Україні пам’ятник бджолі. Менші за розміром монументи комахам-трудівницям вже встановлені на Закарпатті, Прикарпатті та Тернопільщині.
Відтак, волинська бджола - в Книзі рекордів України.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У Маневичах відкрили найбільший в Україні пам’ятник бджолі. Менші за розміром монументи комахам-трудівницям вже встановлені на Закарпатті, Прикарпатті та Тернопільщині.
Відтак, волинська бджола - в Книзі рекордів України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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