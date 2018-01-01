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Пам’ятник на Волині включили до Книги рекордів України. ВІДЕО

Пам’ятник на Волині включили до Книги рекордів України. ВІДЕО
Пам’ятник бджолі, який відкрили у волинському містечку Маневичі, потрапив до Книги рекордів України.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У Маневичах відкрили найбільший в Україні пам’ятник бджолі. Менші за розміром монументи комахам-трудівницям вже встановлені на Закарпатті, Прикарпатті та Тернопільщині.

Відтак, волинська бджола - в Книзі рекордів України.



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Теги: Маневичі, бджола, скульптура, мистецтво
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