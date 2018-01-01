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Перед судом у Луцьку за побиття жінки постав футболіст

Перед судом у Луцьку за побиття жінки постав футболіст
Луцький міськрайонний суд призначив футболісту 150 годин громадських робіт за побиття жінки.

Про це пише Конкурент.

Футболіст КП «ФК Полісся» під час конфлікту вдарив жінку декілька разів, а потім штовхнув об шафу. У суді свою вину чоловік визнав.

Судово-медична експертиза зафіксувала к постраждалої легкі тілесні ушкодження.

Відтак, суд визнав винним футболіста у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України. І призначив йому 150 годин громадських робіт, а також змусив сплатити 8 тисяч гривень моральної шкоди, а також 5 тисяч гривень витрат на правову допомогу.


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Теги: суд, Луцьк
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