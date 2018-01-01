Перед судом у Луцьку за побиття жінки постав футболіст
Сьогодні, 08:07
Луцький міськрайонний суд призначив футболісту 150 годин громадських робіт за побиття жінки.
Про це пише Конкурент.
Футболіст КП «ФК Полісся» під час конфлікту вдарив жінку декілька разів, а потім штовхнув об шафу. У суді свою вину чоловік визнав.
Судово-медична експертиза зафіксувала к постраждалої легкі тілесні ушкодження.
Відтак, суд визнав винним футболіста у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України. І призначив йому 150 годин громадських робіт, а також змусив сплатити 8 тисяч гривень моральної шкоди, а також 5 тисяч гривень витрат на правову допомогу.
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Про це пише Конкурент.
Футболіст КП «ФК Полісся» під час конфлікту вдарив жінку декілька разів, а потім штовхнув об шафу. У суді свою вину чоловік визнав.
Судово-медична експертиза зафіксувала к постраждалої легкі тілесні ушкодження.
Відтак, суд визнав винним футболіста у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України. І призначив йому 150 годин громадських робіт, а також змусив сплатити 8 тисяч гривень моральної шкоди, а також 5 тисяч гривень витрат на правову допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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