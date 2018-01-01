Американця з електронним квитком не пускали в автобус на Волині





Про це пише



Чоловік заздалегідь прийшов на зазначене у квитку місце, але виявилось, що автобус вже поїхав на автостанцію. Тоді на автостанції, зі слів очевидців, контролер намагалась не пустити чоловіка в автобус зі словами: «Ви брали квиток в інтернеті, то в інтернеті і сідайте!».



Хоча, згодом таки пустила пасажира.



Представник перевізника Ірина розповідає, що керівництво автостанції не дозволяє на її території брати в автобуси пасажирів з електронними квитками, мовляв вони не заплатили станційний збір.



«Неодноразово наші водії мали конфлікти з контролерами і врешті ми мусили зробити додаткову зупинку біля магазину «Копійочка». Це навпроти автостанції. Там водій забирає пасажирів з електронними квитками і далі їде на автостанцію», - пояснює працівниця Збаразького АТП-16140.



На автостанції підтверджують, що не дозволяють брати пасажирів з електронними квитками.



«Якщо взяли квиток в інтернеті, то і сідайте десь в інтернеті. Ми госпрозрахункове підприємство, ледве-ледве кінці з кінцями зводимо, а такий пасажир нічого нам не платить», - каже керівник автостанції Анатолій Лах.



«Якби той, що продає квитки через інтернет, заключив з нами угоду, щоб певний відсоток нам надходив, ніяких проблем би не було. А так в нас є Луцьк, який дивиться в камери (Володимир-Волинська автостанція підпорядковується Волинському обласному підприємству автобусних станцій, - ред). Як тільки ми пускаємо когось без нашого білета – зразу ми получаємо», - наголошує Анатолій Лах.



«А перевізник нам платить тільки за ту кількість квитків, яку ми продали. Хоча по закону він повинен платити за те, що заїхав на автостанцію і взяв пасажира. До абсурду дійшов той інтернет. Наші АТП в інтернеті квитки до Києва продають дешевше, ніж в касі автостанції», - резюмує посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському американець не міг потрапити в автобус з електронним квитком.Про це пише Перший Чоловік заздалегідь прийшов на зазначене у квитку місце, але виявилось, що автобус вже поїхав на автостанцію. Тоді на автостанції, зі слів очевидців, контролер намагалась не пустити чоловіка в автобус зі словами: «Ви брали квиток в інтернеті, то в інтернеті і сідайте!».Хоча, згодом таки пустила пасажира.Представник перевізникарозповідає, що керівництво автостанції не дозволяє на її території брати в автобуси пасажирів з електронними квитками, мовляв вони не заплатили станційний збір.«Неодноразово наші водії мали конфлікти з контролерами і врешті ми мусили зробити додаткову зупинку біля магазину «Копійочка». Це навпроти автостанції. Там водій забирає пасажирів з електронними квитками і далі їде на автостанцію», - пояснює працівниця Збаразького АТП-16140.На автостанції підтверджують, що не дозволяють брати пасажирів з електронними квитками.«Якщо взяли квиток в інтернеті, то і сідайте десь в інтернеті. Ми госпрозрахункове підприємство, ледве-ледве кінці з кінцями зводимо, а такий пасажир нічого нам не платить», - каже керівник автостанції«Якби той, що продає квитки через інтернет, заключив з нами угоду, щоб певний відсоток нам надходив, ніяких проблем би не було. А так в нас є Луцьк, який дивиться в камери (Володимир-Волинська автостанція підпорядковується Волинському обласному підприємству автобусних станцій, - ред). Як тільки ми пускаємо когось без нашого білета – зразу ми получаємо», - наголошує Анатолій Лах.«А перевізник нам платить тільки за ту кількість квитків, яку ми продали. Хоча по закону він повинен платити за те, що заїхав на автостанцію і взяв пасажира. До абсурду дійшов той інтернет. Наші АТП в інтернеті квитки до Києва продають дешевше, ніж в касі автостанції», - резюмує посадовець.

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