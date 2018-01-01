Волинські борчині тріумфували на змаганнях у Польщі
Сьогодні, 06:18
Вихованки ковельської ДЮСШ показали високу майстерність на міжнародних змаганнях у Польщі і привезли відразу три медалі.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
У польському місті Краснік відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорів (до 21 року) та відкритий Кубок Польщі серед кадетів (до 16 років).
У змаганнях взяли участь команди Швеції, Франції, Іспанії, Ізраїлю, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Росії, України та Польщі. У складі української команди виступали ковельчанки Ольга Падошик, Анастасія Лебедєва та Анастасія Падошик. Вони привезли до рідного міста повний комплект нагород.
У категорії 43 кг, вигравши п’ять поєдинків, Ольга Падошик стала чемпіонкою, яку назвали однією з найкращих борчинь Кубка. Анастасія Лебедєва (49 кг) після трьох перемог у досить напруженому фіналі поступилась чемпіонці Європи зі Львова і здобула срібну медаль.
Серед юніорок (50 кг), показавши перевагу над трьома суперницями, Анастасія Падошик виборола «бронзу» у спортсменки зі Словаччини.
Готували волинянок тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
Команда України з жіночої боротьби посіла перше місце у відкритому Кубку Польщі, а серед юніорів – друге.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
У польському місті Краснік відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорів (до 21 року) та відкритий Кубок Польщі серед кадетів (до 16 років).
У змаганнях взяли участь команди Швеції, Франції, Іспанії, Ізраїлю, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Росії, України та Польщі. У складі української команди виступали ковельчанки Ольга Падошик, Анастасія Лебедєва та Анастасія Падошик. Вони привезли до рідного міста повний комплект нагород.
У категорії 43 кг, вигравши п’ять поєдинків, Ольга Падошик стала чемпіонкою, яку назвали однією з найкращих борчинь Кубка. Анастасія Лебедєва (49 кг) після трьох перемог у досить напруженому фіналі поступилась чемпіонці Європи зі Львова і здобула срібну медаль.
Серед юніорок (50 кг), показавши перевагу над трьома суперницями, Анастасія Падошик виборола «бронзу» у спортсменки зі Словаччини.
Готували волинянок тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
Команда України з жіночої боротьби посіла перше місце у відкритому Кубку Польщі, а серед юніорів – друге.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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