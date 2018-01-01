Волинські борчині тріумфували на змаганнях у Польщі

Вихованки ковельської ДЮСШ показали високу майстерність на міжнародних змаганнях у Польщі і привезли відразу три медалі.Про це повідомили у Ковельській міськраді.У польському місті Краснік відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорів (до 21 року) та відкритий Кубок Польщі серед кадетів (до 16 років).У змаганнях взяли участь команди Швеції, Франції, Іспанії, Ізраїлю, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Росії, України та Польщі. У складі української команди виступали ковельчанкита. Вони привезли до рідного міста повний комплект нагород.У категорії 43 кг, вигравши п’ять поєдинків, Ольга Падошик стала чемпіонкою, яку назвали однією з найкращих борчинь Кубка. Анастасія Лебедєва (49 кг) після трьох перемог у досить напруженому фіналі поступилась чемпіонці Європи зі Львова і здобула срібну медаль.Серед юніорок (50 кг), показавши перевагу над трьома суперницями, Анастасія Падошик виборола «бронзу» у спортсменки зі Словаччини.Готували волинянок тренеритаКоманда України з жіночої боротьби посіла перше місце у відкритому Кубку Польщі, а серед юніорів – друге.