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Волинські борчині тріумфували на змаганнях у Польщі

Волинські борчині тріумфували на змаганнях у Польщі
Вихованки ковельської ДЮСШ показали високу майстерність на міжнародних змаганнях у Польщі і привезли відразу три медалі.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

У польському місті Краснік відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юніорів (до 21 року) та відкритий Кубок Польщі серед кадетів (до 16 років).

У змаганнях взяли участь команди Швеції, Франції, Іспанії, Ізраїлю, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Росії, України та Польщі. У складі української команди виступали ковельчанки Ольга Падошик, Анастасія Лебедєва та Анастасія Падошик. Вони привезли до рідного міста повний комплект нагород.

У категорії 43 кг, вигравши п’ять поєдинків, Ольга Падошик стала чемпіонкою, яку назвали однією з найкращих борчинь Кубка. Анастасія Лебедєва (49 кг) після трьох перемог у досить напруженому фіналі поступилась чемпіонці Європи зі Львова і здобула срібну медаль.

Серед юніорок (50 кг), показавши перевагу над трьома суперницями, Анастасія Падошик виборола «бронзу» у спортсменки зі Словаччини.

Готували волинянок тренери Олег Стус та Ігор Падошик.

Команда України з жіночої боротьби посіла перше місце у відкритому Кубку Польщі, а серед юніорів – друге.


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Теги: спорт, Волинь
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