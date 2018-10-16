У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляють



Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.







На місце події викликали швидку.





Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.



Винних у ДТП встановить слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Повітрофлотському проспекті у Києві маршрутка зіткнулася з тролейбусом. Дівчину-пасажира тролейбуса порізало розбитим вікном.Про це повідомляють Факти ICTV Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.На місце події викликали швидку.Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.Винних у ДТП встановить слідство.

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