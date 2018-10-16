У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 02:47
На Повітрофлотському проспекті у Києві маршрутка зіткнулася з тролейбусом. Дівчину-пасажира тролейбуса порізало розбитим вікном.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.
На місце події викликали швидку.
Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.
Винних у ДТП встановить слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.
На місце події викликали швидку.
Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.
Винних у ДТП встановить слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фермер десятки років підпирав двері каменем за 100 тисяч доларів
Сьогодні, 03:49
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 02:47
Пам’ятник на Волині включили до Книги рекордів України. ВІДЕО
Сьогодні, 01:49
Американця з електронним квитком не пускали в автобус на Волині
Сьогодні, 00:38
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00