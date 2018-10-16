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У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО

У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
На Повітрофлотському проспекті у Києві маршрутка зіткнулася з тролейбусом. Дівчину-пасажира тролейбуса порізало розбитим вікном.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.



На місце події викликали швидку.


Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.

Винних у ДТП встановить слідство.

У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО
У Києві маршрутка зіткнулася із тролейбусом. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: ДТП
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