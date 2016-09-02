У катастрофі Су-27 в Україні загинув американський пілот





Це офіційно підтвердили у вівторок в Командуванні ВПС США в Європі й Африці, - повідомляє



«Ми бачили повідомлення, де йшлося про втрати з боку США, й можемо підтвердити, що до інциденту був залучений американський службовець»,- зазначається в короткому релізі.



Більш детальної інформації американське командування не надало, пообіцявши повідомляти про нові подробиці в процесі розслідування катастрофи.



Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у районі села Уланів, що на Вінниччині, під час навчально-бойового польоту розбився літак Су-27УБ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загинули два пілоти.



Окремі українські і зарубіжні ЗМІ повідомляють, що один із загиблих — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Відповідну інформацію спочатку оприлюднили, а згодом без жодних спростувань видалили Генштаб ЗСУ та військова прокуратура України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час катастрофи українського літака Су-27 у Вінницькій області в рамках міжнародних військових навчань Clear Sky 2018 загинув американський службовець.Це офіційно підтвердили у вівторок в Командуванні ВПС США в Європі й Африці, - повідомляє Укрінформ «Ми бачили повідомлення, де йшлося про втрати з боку США, й можемо підтвердити, що до інциденту був залучений американський службовець»,- зазначається в короткому релізі.Більш детальної інформації американське командування не надало, пообіцявши повідомляти про нові подробиці в процесі розслідування катастрофи.Нагадаємо, ввечері 16 жовтня у районі села Уланів, що на Вінниччині, під час навчально-бойового польоту розбився літак Су-27УБ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загинули два пілоти.Окремі українські і зарубіжні ЗМІ повідомляють, що один із загиблих — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США. Відповідну інформацію спочатку оприлюднили, а згодом без жодних спростувань видалили Генштаб ЗСУ та військова прокуратура України.

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