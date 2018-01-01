Фермер десятки років підпирав двері каменем за 100 тисяч доларів





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Девід Мазурек з міста Гранд-Рапідс розповів, що в 1988 році купив у фермера комору в селі Едмор. Разом з коморою йому дістався і метеорит, який, за словами фермера, впав на його задньому дворі в 1930 роки.



Мазурек зацікавився каменем, що служив йому як підпірка для дверей, після того, як в січні нинішнього року побачив репортажі про метеорити вартістю кілька тисяч доларів.



Чоловік приніс камінь на аналіз в геологічну лабораторію Центрального Мічиганського університету, де встановили, що насправді це залізо-нікелевий метеорит масою трохи більше 10 кілограмів. Це шостий за розміром метеорит з 11 коли-небудь знайдених на території штату.



Як наголошується в повідомленні AP, інтерес до метеориту, вивчення якого триває, вже проявили мінералогічний музей штату Мен і Смітсонівський інститут. Мазурек планує продати знахідку і пожертвувати частину вирученої суми університету, в якому йому допомогли її оцінити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець американського штату Мічиган десятки років використовував метеорит для підпирання дверей. Відзначимо, вартість каменю зараз становить близько 100 тисяч доларів.Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Associated Press.з міста Гранд-Рапідс розповів, що в 1988 році купив у фермера комору в селі Едмор. Разом з коморою йому дістався і метеорит, який, за словами фермера, впав на його задньому дворі в 1930 роки.Мазурек зацікавився каменем, що служив йому як підпірка для дверей, після того, як в січні нинішнього року побачив репортажі про метеорити вартістю кілька тисяч доларів.Чоловік приніс камінь на аналіз в геологічну лабораторію Центрального Мічиганського університету, де встановили, що насправді це залізо-нікелевий метеорит масою трохи більше 10 кілограмів. Це шостий за розміром метеорит з 11 коли-небудь знайдених на території штату.Як наголошується в повідомленні AP, інтерес до метеориту, вивчення якого триває, вже проявили мінералогічний музей штату Мен і Смітсонівський інститут. Мазурек планує продати знахідку і пожертвувати частину вирученої суми університету, в якому йому допомогли її оцінити.

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