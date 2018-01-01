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У селі на Волині обікрали театр

У селі на Волині обікрали театр
У селі Лобачівка Горохівського району обікрали будинок культури «Просвіта».

Про це пише Волинь-нова.

Зазначають, що там працює аматорський театр, вистави в якому ставить народний артист України, лауреат Шевченківської премії Петро Панчук.

За попередніми даними, злочинець проник у приміщення з тильної сторони. Він виніс з театру електропідсилювач до аудіоколонок. Його вартість становить близько 20000 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь, Лобачівка, театр
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