У селі на Волині обікрали театр
Сьогодні, 08:25
У селі Лобачівка Горохівського району обікрали будинок культури «Просвіта».
Про це пише Волинь-нова.
Зазначають, що там працює аматорський театр, вистави в якому ставить народний артист України, лауреат Шевченківської премії Петро Панчук.
За попередніми даними, злочинець проник у приміщення з тильної сторони. Він виніс з театру електропідсилювач до аудіоколонок. Його вартість становить близько 20000 гривень.
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Про це пише Волинь-нова.
Зазначають, що там працює аматорський театр, вистави в якому ставить народний артист України, лауреат Шевченківської премії Петро Панчук.
За попередніми даними, злочинець проник у приміщення з тильної сторони. Він виніс з театру електропідсилювач до аудіоколонок. Його вартість становить близько 20000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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