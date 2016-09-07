У Харкові продавець голими руками ледь не спіймала озброєного грабіжника. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті програми



Погрожуючи пістолетом, чоловік почав вимагати гроші у продавчині. Жінка не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.



Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати.



Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил спробувала зупинити. Втім, нападнику вдалося вирватися. Нині його розшукує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У магазині одного із спальних районів Харкова озброєний чоловік чоловік пограбував крамницю. Продавець усіма силами намагалися його зупинити.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок Погрожуючи пістолетом, чоловік почав вимагати гроші у продавчині. Жінка не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати.Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил спробувала зупинити. Втім, нападнику вдалося вирватися. Нині його розшукує поліція.

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