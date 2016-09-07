У Харкові продавець голими руками ледь не спіймала озброєного грабіжника. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
У магазині одного із спальних районів Харкова озброєний чоловік чоловік пограбував крамницю. Продавець усіма силами намагалися його зупинити.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Погрожуючи пістолетом, чоловік почав вимагати гроші у продавчині. Жінка не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.
Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати.
Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил спробувала зупинити. Втім, нападнику вдалося вирватися. Нині його розшукує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Погрожуючи пістолетом, чоловік почав вимагати гроші у продавчині. Жінка не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.
Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати.
Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил спробувала зупинити. Втім, нападнику вдалося вирватися. Нині його розшукує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок
Сьогодні, 09:22
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 09:10
У Харкові продавець голими руками ледь не спіймала озброєного грабіжника. ВІДЕО
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:00
Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:47