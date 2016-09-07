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У Харкові продавець голими руками ледь не спіймала озброєного грабіжника. ВІДЕО

У Харкові продавець голими руками ледь не спіймала озброєного грабіжника. ВІДЕО
У магазині одного із спальних районів Харкова озброєний чоловік чоловік пограбував крамницю. Продавець усіма силами намагалися його зупинити.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Погрожуючи пістолетом, чоловік почав вимагати гроші у продавчині. Жінка не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку.

Грабіжник запанікував, вдерся за прилавок, схопив гроші та кинувся тікати.

Продавчиня схопила його за одяг та з усіх сил спробувала зупинити. Втім, нападнику вдалося вирватися. Нині його розшукує поліція.


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Теги: грабіж, Харків, магазин
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