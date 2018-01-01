Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.782, а продаж - 28.100.
Євро при купівлі становить - 32.014, при продажу - 32.671.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.436.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.630.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32.014, при продажу - 32.671.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.436.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.630.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 17 жовтня
Сьогодні, 09:00
Вулички Ковеля столітньої давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:47
У селі на Волині обікрали театр
Сьогодні, 08:25