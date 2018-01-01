На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 09:10
У Ковелі на вулиці Брестській виявили 25-річного чоловіка з наркотичною речовиною.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинській області.
Інспектори помітили підозрілого чоловіка 17 жовтня, близько 1 години ночі.
При перевірці виявили у молодика паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичну.
Патрульні затримали 25-річного чоловіка та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинській області.
Інспектори помітили підозрілого чоловіка 17 жовтня, близько 1 години ночі.
При перевірці виявили у молодика паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичну.
Патрульні затримали 25-річного чоловіка та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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