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На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО

На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
У Ковелі на вулиці Брестській виявили 25-річного чоловіка з наркотичною речовиною.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинській області.

Інспектори помітили підозрілого чоловіка 17 жовтня, близько 1 години ночі.

При перевірці виявили у молодика паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичну.

Патрульні затримали 25-річного чоловіка та охороняли місце події до прибуття слідчо-оперативної групи.
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО
На Волині зловили молодика з наркотиками. ФОТО

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Теги: наркотики, Волинь, Ковель, поліція
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