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У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 150 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 17 жовтня стоять 150 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща: “Устилуг” –0, Угринів” – 0, “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 0, “Смільниця” –0, “Шегині” -70, “Краковець” –80", - йдеться в повідомлені.



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Теги: черги, кордон, Польща
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