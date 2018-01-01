Розповіли, чи готовий Луцьк до зими
Сьогодні, 09:25
Розповіли про підготовку господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась зазначив, що у Луцьку відновили 100 тисяч «квадратів» доріг і тротуарів, а також поклали 20 тисяч «квадратів» бруківки.
У луцьких будинках відремонтували 59 під'їздів, понад 10 тисяч «квадратів» покрівель.
На 500 тисяч гривень замінили люки та решітки, провели заміну магістральних трубопроводів, невдовзі встановлюватимуть ІТП.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи готове до роботи у зимовий період підприємство «Луцькспецкомунтранс».
«Луцькспецкомунтранс» виграв на 1,5 мільйона тендер на утримання доріг взимку. Зараз заготували 6 вагонів солі, тобто, 420 тонн. Нині проводять закупівлю щебеню і вже готові 750 тонн щебенево-соляної суміші.
Цього року склад техніки не оновлювався. Ми закупили лише один солерозкидач і ведуться перемовини щодо закупівлі ще одного КамАЗу», - повідомив Крась.
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Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась зазначив, що у Луцьку відновили 100 тисяч «квадратів» доріг і тротуарів, а також поклали 20 тисяч «квадратів» бруківки.
У луцьких будинках відремонтували 59 під'їздів, понад 10 тисяч «квадратів» покрівель.
На 500 тисяч гривень замінили люки та решітки, провели заміну магістральних трубопроводів, невдовзі встановлюватимуть ІТП.
Член виконкому Михайло Щур поцікавився, чи готове до роботи у зимовий період підприємство «Луцькспецкомунтранс».
«Луцькспецкомунтранс» виграв на 1,5 мільйона тендер на утримання доріг взимку. Зараз заготували 6 вагонів солі, тобто, 420 тонн. Нині проводять закупівлю щебеню і вже готові 750 тонн щебенево-соляної суміші.
Цього року склад техніки не оновлювався. Ми закупили лише один солерозкидач і ведуться перемовини щодо закупівлі ще одного КамАЗу», - повідомив Крась.
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