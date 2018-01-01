Коли у Луцьку розпочнеться опалювальний сезон

Стало відомо, коли в оселі лучан подадуть тепло.Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор ДКП «Луцьктепло»повідомила, що зараз не йдеться про конкретну дату увімкнення тепла в оселях лучан, адже температурні показники доволі високі.Опалювальний сезон 2018-2019 років у місті Луцьку розпочнеться з моменту встановлення середньодобової температури протягом трьох днів менше 8 градусів тепла. Першочергово у місті забезпечать теплом дитячі, лікувальні та начальні заклади.«Орієнтовно це буде 22-23 жовтня», - додала Малютіна.