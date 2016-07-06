На лікування онкохворій коханій луцького фотографа продовжують збирати кошти
Сьогодні, 09:48
На лікування хворій Мар'яні Пархом'юк, коханій луцького фотографа Володимира Хомича зібрали майже мільйон гривень.
Про це він написав своїй сторінці у facebook.
"Стан Мар‘яни покращується! Аналізи стабілізуються! Бойовий настрой стає ще бойовішим! Таку кількість людей, просто не можливо підвести!
Володимир пише, що вже назбирали 990 000 гривень, а один день перебування в лікарні коштує 2500 гривень (це без харчування і лікування).
"Точної вартості першого етапу лікування не знає ніхто. Навіть в договорі прописана приблизна сума - 50 000$. І в черговий раз нагадаю, що я продаю свої улюблені мотоцикли! Це не дорогі мотоцикли, але їх загальна вартість - це десята частина всього лікування!", - йдеться у дописі.
Інформація для благодійників:
4149 4978 6222 9442 Пархом‘юк Мар‘яна
5168 7556 3302 5024
Хомич Володимир
Рахунок для переказів в євро: 26201455336506
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив у соцмережі.
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Про це він написав своїй сторінці у facebook.
"Стан Мар‘яни покращується! Аналізи стабілізуються! Бойовий настрой стає ще бойовішим! Таку кількість людей, просто не можливо підвести!
Володимир пише, що вже назбирали 990 000 гривень, а один день перебування в лікарні коштує 2500 гривень (це без харчування і лікування).
"Точної вартості першого етапу лікування не знає ніхто. Навіть в договорі прописана приблизна сума - 50 000$. І в черговий раз нагадаю, що я продаю свої улюблені мотоцикли! Це не дорогі мотоцикли, але їх загальна вартість - це десята частина всього лікування!", - йдеться у дописі.
Інформація для благодійників:
4149 4978 6222 9442 Пархом‘юк Мар‘яна
5168 7556 3302 5024
Хомич Володимир
Рахунок для переказів в євро: 26201455336506
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK
Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив у соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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