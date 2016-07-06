На лікування онкохворій коханій луцького фотографа продовжують збирати кошти

Мар'яні Пархом'юк, коханій луцького фотографа Володимира Хомича зібрали майже мільйон гривень.



Про це він написав своїй сторінці у facebook.



"Стан Мар‘яни покращується! Аналізи стабілізуються! Бойовий настрой стає ще бойовішим! Таку кількість людей, просто не можливо підвести!



Володимир пише, що вже назбирали 990 000 гривень, а один день перебування в лікарні коштує 2500 гривень (це без харчування і лікування).



"Точної вартості першого етапу лікування не знає ніхто. Навіть в договорі прописана приблизна сума - 50 000$. І в черговий раз нагадаю, що я продаю свої улюблені мотоцикли! Це не дорогі мотоцикли, але їх загальна вартість - це десята частина всього лікування!", - йдеться у дописі.



Інформація для благодійників:

4149 4978 6222 9442 Пархом‘юк Мар‘яна

5168 7556 3302 5024

Хомич Володимир

Рахунок для переказів в євро: 26201455336506

Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK



Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили



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