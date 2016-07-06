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На лікування онкохворій коханій луцького фотографа продовжують збирати кошти

На лікування онкохворій коханій луцького фотографа продовжують збирати кошти
На лікування хворій Мар'яні Пархом'юк, коханій луцького фотографа Володимира Хомича зібрали майже мільйон гривень.

Про це він написав своїй сторінці у facebook.

"Стан Мар‘яни покращується! Аналізи стабілізуються! Бойовий настрой стає ще бойовішим! Таку кількість людей, просто не можливо підвести!

Володимир пише, що вже назбирали 990 000 гривень, а один день перебування в лікарні коштує 2500 гривень (це без харчування і лікування).

"Точної вартості першого етапу лікування не знає ніхто. Навіть в договорі прописана приблизна сума - 50 000$. І в черговий раз нагадаю, що я продаю свої улюблені мотоцикли! Це не дорогі мотоцикли, але їх загальна вартість - це десята частина всього лікування!", - йдеться у дописі.

Інформація для благодійників:
4149 4978 6222 9442 Пархом‘юк Мар‘яна
5168 7556 3302 5024
Хомич Володимир
Рахунок для переказів в євро: 26201455336506
Anatolii Parkhomiuk OTP Bank SWIFT code: OTPVUAUK

Нагадаємо, про те, що у дівчини виявили рак крові, Хомич повідомив у соцмережі.

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Теги: Володимир Хомич, кохана, рак, лікування, гроші
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