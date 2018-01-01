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«Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави

«Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави
Член виконкому Луцької міської ради Ігор Муковоз обурився, що держава боргує захмарні суми за пільги та субсидії і не сплачує їх.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна розповіла, що станом на сьогодні держава боргує місту понад 23 мільйони за пільги та субсидії. За її словами, торік ситуація з компенсацією пільг і субсидій була значно кращою.

«У мене таке враження, що ми пишемо листи на дєрєвню к дєдушкє. Про який розвиток може йтися, якщо фігурують такі суми», - наголосив Муковоз.

Валентина Малютіна додала, що торік ініціювали численні звернення до Верховної Ради, Кабміну, однак отримували лише відписки.

«У такому режимі підприємство працювати не може, люди не отримують зарплати. Ми купуємо те, що треба, для того, аби пережити зиму. А в підсумку ми отримуємо протокол від держави, що ми витратили гроші першочергово не на зарплату», – відзначила посадовиця.

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Теги: борг, Луцьктепло, Луцьк, опалення, тепло
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