У Луцьку просять активніше підписувати декларації з лікарями

Стало відомо, скільки декларацій підписали мешканці Луцька з сімейними лікарями та педіатрами.Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління охорони здоров’яповідомив, кампанія щодо укладання декларацій із лікарями, які надають первинну медичну допомогу, стартувала 1 квітня.Станом на 10 жовтня в Луцьку підписали 120 995 декларацій із сімейними лікарями та педіатрами. Це становить 56 % від загальної кількості пацієнтів.«У Львові ця цифра більше 60 %, а в нас ледь дотягує до 56 %. Місту потрібен той ресурс у міський бюджет, який декларує держава на первинно-медичну допомогу», - наголосив посадовець.Він закликав мешканців Луцька, які ще не підписали декларації, «включитися» у процес.