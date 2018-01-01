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У Луцьку просять активніше підписувати декларації з лікарями

У Луцьку просять активніше підписувати декларації з лікарями
Стало відомо, скільки декларацій підписали мешканці Луцька з сімейними лікарями та педіатрами.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук повідомив, кампанія щодо укладання декларацій із лікарями, які надають первинну медичну допомогу, стартувала 1 квітня.

Станом на 10 жовтня в Луцьку підписали 120 995 декларацій із сімейними лікарями та педіатрами. Це становить 56 % від загальної кількості пацієнтів.

«У Львові ця цифра більше 60 %, а в нас ледь дотягує до 56 %. Місту потрібен той ресурс у міський бюджет, який декларує держава на первинно-медичну допомогу», - наголосив посадовець.

Він закликав мешканців Луцька, які ще не підписали декларації, «включитися» у процес.

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Теги: декларація, медицина, лікар, Луцьк
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