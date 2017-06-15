Столичні ЗМІ розповіли про земельні «афери» в Луцьку





24 грудня 2014 року Луцька міська рада відповідно до рішення №68/7 надала згоду ПАТ «УНІВЕРМАГ ЛУЦЬК» на будівництво фізкультурно-оздоровчого центру на проспекті Перемоги 1г та проспекті Перемоги 7а на земельних ділянках комунальної власності, що перебували у користуванні ТОВ «Футбольний клуб «Волинь».



Інтереси ПАТ «Універмаг Луцьк» на підставі довіреності представляв Поліщук Ігор Ігорович, юрисконсульт БФ «Новий Луцьк», чинний радник Луцького міського голови та голова фракції «УКРОП» в Луцькій міській раді – йдеться в розслідування журналістів ДС.



За інформацією Ігоря Палиці.



Після завершення будівництва об'єкта нерухомості право власності на нього перереєстровувалось декілька разів у зв'язку із купівлею-продажем між структурами, афілійованими з одними й тими самими власниками.



Так, відповідно до рішення Луцької міської ради від 25.10.2017 №32/55 Приватній акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД» (Кіпр) погодили питання об'єднання земельних ділянок комунальної власності на пр-ті Василя Мойсея, а саме: земельної ділянки 1 кадастровим номером 0710100000:11:057:0033, площею 0,6875 га та земельної ділянки 2 кадастровим номером 0710100000:22:0033:0005, площею 0,2724 га в одну земельну ділянку загальною площею 0,9599 га для будівництва та обслуговування стадіону, адміністративних та господарських будівель і тенісних кортів.



Враховуючи правовстановлюючі документи Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД" на об'єкт нерухомого майна, що на просп. В. Мойсея, 1 (договір купівлі-продажу від 20.12.2016 №7642, відповідно до якого право власності на фізкультурно-оздоровчий центр зареєстроване у Державному реєстрі прав на нерухоме майно під №18155496), розпорядження Луцького міського голови від 20.11.2017 року № 612 «Про присвоєння адреси земельній ділянці та об'єкту нерухомого майна ПрАКзОВ «РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД» на просп. В. Мойсея, 1», 22.12.2017 року на підставі рішення Луцької міської ради №36/79 вказаному суб'єкту господарювання було надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на просп. В. Мойсея, 1, площею 0,9599 га, кадастровим номером 0710100000:11:057:0035.



Внесення відомостей в Реєстр прав власності щодо земельної ділянки з кадастровим номером 0710100000:11:057:0035 відбулося 08.12.2017 року на підставі технічної документації, розробленої 11.03.2012 року, не зважаючи на необхідність розроблення нової (відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про державний земельний кадастр»).



В подальшому, відповідно до рішення Луцької міської ради від 31.01.2018 №37/12, у зв'язку із переходом права власності на об'єкт нерухомого майна, що знаходиться на зазначеній земельній ділянці, до ТОВ «Біла Акація» (код ЄДРПОУ 30495324, м. Одеса), на даний суб'єкт господарювання було покладено обов'язок розробити технічну документацію та подати її на затвердження до Луцької міської ради замість «РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД».



Власники «Білої акації» - офшорна компанія Юнілот Лімітед і житель ізраїльського міста Йокнеаме Дмитро Потішман. Одеська газета Думська називає останнього дядьком Ігоря Палиці, екс-губернатора області.



Виглядає так, що станом на жовтень 2018 року договірні правовідносини між Луцькою міською радою та ТОВ «Біла Акація» щодо користування земельною ділянкою на проспекті Василя Мойсея, 1 не оформлені. Випливає це з того, що проект такого договору досі не виносився на затвердження міської ради.



Відсутність проекту рішення може пояснюватися тим, що суб'єкт господарювання не подає на затвердження технічну документацію. Таку версію виданню підтвердили джерела в Луцькій міській раді. В свою чергу, це може призводити до ненадходження значних коштів до місцевого бюджету за користування земельною ділянкою комунальної власності.



Враховуючи, що середня вартість користування під земельною ділянкою коштує 1000 грн за сотку, то не складно підрахувати, що за 8 місяців поточного року Луцьк міг недоотримати приблизно 863 тис. грн..



На жаль, це не перший випадок «благодійності» міської влади Луцька по відношенню до Ігоря Палиці. Як раніше повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, Луцька міська рада в грудні 2017 року зменшила пайову участь готелю «Залескі» (нині «Нобель»), який також належить ПАТ «Універмаг Луцьк», на 680 тис. грн..



Ось так, маючи контроль над більшістю в міській раді можна спробувати зекономити на сплаті до міського бюджету більш ніж 1,5 млн. грн.. – резюмують журналісти «Ділової столиці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Ділова столиця » провела журналістське розслідування земельних оборудок Луцька, які допомагають «потрібним людям» не сплачувати до міського бюджету мільйони гривень.24 грудня 2014 року Луцька міська рада відповідно до рішення №68/7 надала згоду ПАТ «УНІВЕРМАГ ЛУЦЬК» на будівництво фізкультурно-оздоровчого центру на проспекті Перемоги 1г та проспекті Перемоги 7а на земельних ділянках комунальної власності, що перебували у користуванні ТОВ «Футбольний клуб «Волинь».Інтереси ПАТ «Універмаг Луцьк» на підставі довіреності представляв, юрисконсульт БФ «Новий Луцьк», чинний радник Луцького міського голови та голова фракції «УКРОП» в Луцькій міській раді – йдеться в розслідування журналістів ДС.За інформацією Волинської агенції журналістських розслідувань , власником 93,94% акцій універмагу є кіпрська офшорна компанія G.I. COMPANY LINE SYSTEM MANAGEMENT LIMITED, яка зареєстрована за адресою Лімассол, проспект Архієпископа Макарія III, 155, Протеас Хаус, 5 поверх. Точно таку ж адресу реєстрації має інший офшор на який «оформили» контрольний пакет акцій футбольного клубу «Волинь» - МАНТІМУС КОММЕРШИАЛ ЛТД. Як відомо, Універмаг та ФК «Волинь» де-факто входять до орбіти голови обласної радиПісля завершення будівництва об'єкта нерухомості право власності на нього перереєстровувалось декілька разів у зв'язку із купівлею-продажем між структурами, афілійованими з одними й тими самими власниками.Так, відповідно до рішення Луцької міської ради від 25.10.2017 №32/55 Приватній акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД» (Кіпр) погодили питання об'єднання земельних ділянок комунальної власності на пр-ті Василя Мойсея, а саме: земельної ділянки 1 кадастровим номером 0710100000:11:057:0033, площею 0,6875 га та земельної ділянки 2 кадастровим номером 0710100000:22:0033:0005, площею 0,2724 га в одну земельну ділянку загальною площею 0,9599 га для будівництва та обслуговування стадіону, адміністративних та господарських будівель і тенісних кортів.Враховуючи правовстановлюючі документи Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД" на об'єкт нерухомого майна, що на просп. В. Мойсея, 1 (договір купівлі-продажу від 20.12.2016 №7642, відповідно до якого право власності на фізкультурно-оздоровчий центр зареєстроване у Державному реєстрі прав на нерухоме майно під №18155496), розпорядження Луцького міського голови від 20.11.2017 року № 612 «Про присвоєння адреси земельній ділянці та об'єкту нерухомого майна ПрАКзОВ «РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД» на просп. В. Мойсея, 1», 22.12.2017 року на підставі рішення Луцької міської ради №36/79 вказаному суб'єкту господарювання було надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на просп. В. Мойсея, 1, площею 0,9599 га, кадастровим номером 0710100000:11:057:0035.Внесення відомостей в Реєстр прав власності щодо земельної ділянки з кадастровим номером 0710100000:11:057:0035 відбулося 08.12.2017 року на підставі технічної документації, розробленої 11.03.2012 року, не зважаючи на необхідність розроблення нової (відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про державний земельний кадастр»).В подальшому, відповідно до рішення Луцької міської ради від 31.01.2018 №37/12, у зв'язку із переходом права власності на об'єкт нерухомого майна, що знаходиться на зазначеній земельній ділянці, до ТОВ «Біла Акація» (код ЄДРПОУ 30495324, м. Одеса), на даний суб'єкт господарювання було покладено обов'язок розробити технічну документацію та подати її на затвердження до Луцької міської ради замість «РОНАЛОР ІНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД».Власники «Білої акації» - офшорна компанія Юнілот Лімітед і житель ізраїльського міста Йокнеаме. Одеська газета Думська називає останнього дядьком Ігоря Палиці, екс-губернатора області.Виглядає так, що станом на жовтень 2018 року договірні правовідносини між Луцькою міською радою та ТОВ «Біла Акація» щодо користування земельною ділянкою на проспекті Василя Мойсея, 1 не оформлені. Випливає це з того, що проект такого договору досі не виносився на затвердження міської ради.Відсутність проекту рішення може пояснюватися тим, що суб'єкт господарювання не подає на затвердження технічну документацію. Таку версію виданню підтвердили джерела в Луцькій міській раді. В свою чергу, це може призводити до ненадходження значних коштів до місцевого бюджету за користування земельною ділянкою комунальної власності.Враховуючи, що середня вартість користування під земельною ділянкою коштує 1000 грн за сотку, то не складно підрахувати, що за 8 місяців поточного року Луцьк міг недоотримати приблизно 863 тис. грн..На жаль, це не перший випадок «благодійності» міської влади Луцька по відношенню до Ігоря Палиці. Як раніше повідомляло(нині «Нобель»), який також належить ПАТ «Універмаг Луцьк», на 680 тис. грн..Ось так, маючи контроль над більшістю в міській раді можна спробувати зекономити на сплаті до міського бюджету більш ніж 1,5 млн. грн.. – резюмують журналісти «Ділової столиці».

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