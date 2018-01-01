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У Луцьку можуть зникнути маршрутки №3 та №47

У Луцьку можуть зникнути маршрутки №3 та №47
Луцький перевізник може відмовитися від обслуговування двох маршрутів.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор приватного акціонерного товариства «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін розповів, що АТП припинило перевезення на маршруті №18 через те, що розрахунковий тариф там складав 6,8 гривні при встановленому у 5 гривень.

«Як можна надавати послуги, коли ти працюєш собі у збиток?» - обурився він.

За словами Сергія Дьоміна, невдовзі АТП може відмовитися й від обслуговування маршрутів №3 та №47.

Натомість члени виконкому обурилися позиції перевізників, які ставлять ультиматуми.

«Я стільки матюків, як після підняття тарифів на перевезення, ще не чув від лучан. Так працювати з громадою не можна, у них закінчиться «терпілка», - сказав Ігор Алєксєєв.

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Теги: маршрутка, Луцьк, проблема
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Коментарі 3
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Хай той Дьомін розповість, як "чудово" його 1-ки сходять в 21-00 рядочком з маршруту на Дубнівській! ТРИ зупинки до центральної вулиці міста і ОДА, а виїхати звідти - неможливо! Відмовиться - скатертиною дорога, таких перевізників, які "клали" на пасажирів, місту не потрібно, на його місце краще хай прийде нормальний! Нехай біжить сам, бо як "терпілка" в людей скінчиться - будуть палати його колимаги, як ментовози на Майдані!
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Перевізникам скільки не дай, усе одно, буде мало.
А якість послуг завжди на низькому рівні.
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Шановні !!! маршрут №47 і так їздить раз в годину його неможна дочекатися і більшість пасажирів щоб не стояти ідуть пішки, а як і приїде то як консерва з кількою неможна втиснутись, там нема за ща і 5 гривень платити ???
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