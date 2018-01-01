У Луцьку можуть зникнути маршрутки №3 та №47
Сьогодні, 10:33
Луцький перевізник може відмовитися від обслуговування двох маршрутів.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор приватного акціонерного товариства «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін розповів, що АТП припинило перевезення на маршруті №18 через те, що розрахунковий тариф там складав 6,8 гривні при встановленому у 5 гривень.
«Як можна надавати послуги, коли ти працюєш собі у збиток?» - обурився він.
За словами Сергія Дьоміна, невдовзі АТП може відмовитися й від обслуговування маршрутів №3 та №47.
Натомість члени виконкому обурилися позиції перевізників, які ставлять ультиматуми.
«Я стільки матюків, як після підняття тарифів на перевезення, ще не чув від лучан. Так працювати з громадою не можна, у них закінчиться «терпілка», - сказав Ігор Алєксєєв.
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Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор приватного акціонерного товариства «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін розповів, що АТП припинило перевезення на маршруті №18 через те, що розрахунковий тариф там складав 6,8 гривні при встановленому у 5 гривень.
«Як можна надавати послуги, коли ти працюєш собі у збиток?» - обурився він.
За словами Сергія Дьоміна, невдовзі АТП може відмовитися й від обслуговування маршрутів №3 та №47.
Натомість члени виконкому обурилися позиції перевізників, які ставлять ультиматуми.
«Я стільки матюків, як після підняття тарифів на перевезення, ще не чув від лучан. Так працювати з громадою не можна, у них закінчиться «терпілка», - сказав Ігор Алєксєєв.
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