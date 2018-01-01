Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 жовтня





Володимир-Волинський район



1.09:00 до 17:00

с. Красностав, сільська рада, церква



2. 10:00 до 13:00

ПП. Корал”, ресторан „Дружба”, Вол-Вол МВУМВС України у Волинській області – адмінприміщення, магазин „Маяк” м. Володимир-Волинський, вул. Поштова, Пушкіна, Глінки, Драгоманова 27-29, Устилузька, 40, Кн..Василька, 12, І.Франка 7

3. ТП-23, Т-2 від 14:00 до 17:00 Районна бібліотека, Архівний відділ, комендатура, КМЦ, майстерня ВПУ, центр соціального захисту, пожежна частина, ветаптека, муніципальна служба, магазин „Гермес”, Нова пошта, ФОПС тасюк, перукарня, стоматкабінет, магазин „Маяк, центр зайнятості м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, І.Франка 6, 7, Кн..Василька, 12



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.. Польова, вул. Жотнева

2. 09:00 – 17:00

К-Каширське МСТ (магазин), ПП Обушко Ю.С., ПП Дмитрук Л.М., м.Камінь – Каширський, вул.. вул. Ватутіна, вул.. Комарова, вул.. Воля, вул.. Грушевського, вул.. Гайова, вул.. Б.Хмельницького, вул.. О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.. В.Стуса.

3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ЛР-17 уч.оп. 375-750 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126.) 10:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.



Ковельський район



1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-251 9:00-17:00 м. Ковель,вул. С. Перовської

вул. Коперніка, вул. Вавілова,

вул. Молодіжна, вул. Грекова.

2. ПЛ – 10 кВ Л 16-10

до ТП-317 ІІ СШ

(ТП-3, ТП-342,

ТП-11, ТП-12) 9:00-17:00 Станція Голоби,

НП ТзОВ "Турія",

МПП "Альфа",

ФОП Мельничук А. В.,

ВАТ "Цукровий завод",

Ковельське СЛАТ "Тур",

ПП "Будагрооснастка",

ТзОВ "К. П. Верес",

КП "Наше селище"

смт. Голоби.



Луцький район



1. 10:00 – 17:00

С. Промінь вул. Перемоги, 90-120

2. 9:00 – 17:00

ФОП Брилевська О.І, ПАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта» с. Воютин вул. Зелена, Зарічна, Миру

3. 10:00 – 16:00

С. Кошів вул. Садова, Зарічна

3. 10:00 – 17:00

ФОП Ольшевський Ю.О. С. Кошів



Любешівський район



1. 10:00-17:00 побут с. Залаззя, вул. Перемоги, Нова



місто Нововолинськ



1. 09:00-12:00 м.Нововолинськ

вул.Кропивницького, 1-21, 2-8

вул.Коцюбинського

вул.Філатова, 21-25, 24-26



Рожищенський район



1. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна

6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.

7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех



Старовижівський район



1. ЩТП-270 10:00-17:00 с.Мизово вул:Секунська, Ковельська

2. КТП-191 10:00-17:00 Ст.Вижва вул: Ювілейна, Михайлівська



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-301 09:00-16:30 ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка

2. ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-87 09:00-16:40 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька, Підвальна

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-66 10:00-16:40

СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 18 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 до 17:00с. Красностав, сільська рада, церква2. 10:00 до 13:00ПП. Корал”, ресторан „Дружба”, Вол-Вол МВУМВС України у Волинській області – адмінприміщення, магазин „Маяк” м. Володимир-Волинський, вул. Поштова, Пушкіна, Глінки, Драгоманова 27-29, Устилузька, 40, Кн..Василька, 12, І.Франка 73. ТП-23, Т-2 від 14:00 до 17:00 Районна бібліотека, Архівний відділ, комендатура, КМЦ, майстерня ВПУ, центр соціального захисту, пожежна частина, ветаптека, муніципальна служба, магазин „Гермес”, Нова пошта, ФОПС тасюк, перукарня, стоматкабінет, магазин „Маяк, центр зайнятості м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, І.Франка 6, 7, Кн..Василька, 121. 10:00 – 17:00Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Пнівне (магазин), ПП Пігулко Л.М. с.Соснівка, вул.. Польова, вул. Жотнева2. 09:00 – 17:00К-Каширське МСТ (магазин), ПП Обушко Ю.С., ПП Дмитрук Л.М., м.Камінь – Каширський, вул.. вул. Ватутіна, вул.. Комарова, вул.. Воля, вул.. Грушевського, вул.. Гайова, вул.. Б.Хмельницького, вул.. О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.. В.Стуса.3. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ЛР-17 уч.оп. 375-750 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126.) 10:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-251 9:00-17:00 м. Ковель,вул. С. Перовськоївул. Коперніка, вул. Вавілова,вул. Молодіжна, вул. Грекова.2. ПЛ – 10 кВ Л 16-10до ТП-317 ІІ СШ(ТП-3, ТП-342,ТП-11, ТП-12) 9:00-17:00 Станція Голоби,НП ТзОВ "Турія",МПП "Альфа",ФОП Мельничук А. В.,ВАТ "Цукровий завод",Ковельське СЛАТ "Тур",ПП "Будагрооснастка",ТзОВ "К. П. Верес",КП "Наше селище"смт. Голоби.1. 10:00 – 17:00С. Промінь вул. Перемоги, 90-1202. 9:00 – 17:00ФОП Брилевська О.І, ПАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта» с. Воютин вул. Зелена, Зарічна, Миру3. 10:00 – 16:00С. Кошів вул. Садова, Зарічна3. 10:00 – 17:00ФОП Ольшевський Ю.О. С. Кошів1. 10:00-17:00 побут с. Залаззя, вул. Перемоги, Нова1. 09:00-12:00 м.Нововолинськвул.Кропивницького, 1-21, 2-8вул.Коцюбинськоговул.Філатова, 21-25, 24-261. Л30-03 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех1. ЩТП-270 10:00-17:00 с.Мизово вул:Секунська, Ковельська2. КТП-191 10:00-17:00 Ст.Вижва вул: Ювілейна, Михайлівська1. ПЛ-0,4 кВКТП-301 09:00-16:30 ФОП Норовічук Ж.М. – пилорама, ТРСТ- магазин, ФАП с.Пересіка2. ПЛ-0,4 кВЩТП-87 09:00-16:40 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ставецька, Підвальна3. ПЛ-0,4 кВКТП-66 10:00-16:40СКЗ, ФОП Придворський- готель с.Городилець

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