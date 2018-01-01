Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК





Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.



Демонтують паркани за адресами:



- вул. Дубнівська;

- вул. Корольова, 11;

- пр-т Соборності, 6, 19а, 21, 23, 24, 24а, 32б, 33, 34;

- пр-т Молоді, 1-1а, 4, 5а-5б, 17б;

- вул. Конякіна, 21, 23, 31;

- вул. Кравчука, 26б, 38, 48-48а;

- пр-т Відродження, 18, 41, 41а, 43, 45а, 49-49а, 55;

- вул. Казакова, 4, 6;

- вул. В’ячеслава Хурсенка, 54, 56;

- вул. Привокзальна, 4.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знесуть дерев’яні та металеві паркани, які самовільно встановили мешканці міста.Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Демонтують паркани за адресами:- вул. Дубнівська;- вул. Корольова, 11;- пр-т Соборності, 6, 19а, 21, 23, 24, 24а, 32б, 33, 34;- пр-т Молоді, 1-1а, 4, 5а-5б, 17б;- вул. Конякіна, 21, 23, 31;- вул. Кравчука, 26б, 38, 48-48а;- пр-т Відродження, 18, 41, 41а, 43, 45а, 49-49а, 55;- вул. Казакова, 4, 6;- вул. В’ячеслава Хурсенка, 54, 56;- вул. Привокзальна, 4.

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