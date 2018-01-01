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Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК

Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК
У Луцьку знесуть дерев’яні та металеві паркани, які самовільно встановили мешканці міста.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Демонтують паркани за адресами:

- вул. Дубнівська;
- вул. Корольова, 11;
- пр-т Соборності, 6, 19а, 21, 23, 24, 24а, 32б, 33, 34;
- пр-т Молоді, 1-1а, 4, 5а-5б, 17б;
- вул. Конякіна, 21, 23, 31;
- вул. Кравчука, 26б, 38, 48-48а;
- пр-т Відродження, 18, 41, 41а, 43, 45а, 49-49а, 55;
- вул. Казакова, 4, 6;
- вул. В’ячеслава Хурсенка, 54, 56;
- вул. Привокзальна, 4.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: паркан, Луцьк, муніципали, демонтаж
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