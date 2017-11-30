У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі
Сьогодні, 11:01
У Рівному в ДТП тяжко травмувалася дитина.
Інцидент трапився 16 жовтня, близько 19 години, - інформує ГУНП у Рівненській області.
За попередньою інформацією на вулиці Макарова, 13-річна дівчинка разом із другом переїздили дорогу у невстановленому місці, на самокаті та скейті. Водій Opel, 19-річний житель Гощанського району, який рухався у напрямку вулиці Млинівська не помітив та наїхав на дітей.
Хлопчик залишився неушкодженим, а його подругу у тяжкому стані доправили до реанімації медзакладу.
Дитина наразі перебуває у реанімації нейрохірургічного відділення. Як зазначив РВ заступник головного лікаря Рівненської ЦМЛ Ігор Дундюк, стан дівчинки важкий, вона у комі. Лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, контузію головного мозку, забій грудної клітки, через що постраждали серце та легені.
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Інцидент трапився 16 жовтня, близько 19 години, - інформує ГУНП у Рівненській області.
За попередньою інформацією на вулиці Макарова, 13-річна дівчинка разом із другом переїздили дорогу у невстановленому місці, на самокаті та скейті. Водій Opel, 19-річний житель Гощанського району, який рухався у напрямку вулиці Млинівська не помітив та наїхав на дітей.
Хлопчик залишився неушкодженим, а його подругу у тяжкому стані доправили до реанімації медзакладу.
Дитина наразі перебуває у реанімації нейрохірургічного відділення. Як зазначив РВ заступник головного лікаря Рівненської ЦМЛ Ігор Дундюк, стан дівчинки важкий, вона у комі. Лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, контузію головного мозку, забій грудної клітки, через що постраждали серце та легені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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