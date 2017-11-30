вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі

У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі
У Рівному в ДТП тяжко травмувалася дитина.

Інцидент трапився 16 жовтня, близько 19 години, - інформує ГУНП у Рівненській області.

За попередньою інформацією на вулиці Макарова, 13-річна дівчинка разом із другом переїздили дорогу у невстановленому місці, на самокаті та скейті. Водій Opel, 19-річний житель Гощанського району, який рухався у напрямку вулиці Млинівська не помітив та наїхав на дітей.

Хлопчик залишився неушкодженим, а його подругу у тяжкому стані доправили до реанімації медзакладу.

Дитина наразі перебуває у реанімації нейрохірургічного відділення. Як зазначив РВ заступник головного лікаря Рівненської ЦМЛ Ігор Дундюк, стан дівчинки важкий, вона у комі. Лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, контузію головного мозку, забій грудної клітки, через що постраждали серце та легені.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ні будівництво, ні парковка: у Луцьку судяться за земельну ділянку
Сьогодні, 11:06
На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом
Сьогодні, 11:04
У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі
Сьогодні, 11:01
Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:58
Через впертого сусіда лучани не можуть оформити спадщину
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО У Рівному зіткнулися «євробляха» та авто поліції. ФОТО. ВІДЕО
14 вересень, 13:17
На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
08 серпень, 14:33
У Рівному автівка в'їхала у магазин з хлібом У Рівному автівка в'їхала у магазин з хлібом
25 березень, 13:18
П’яний рівнянин на чужому авто збив пішохода, протаранив дві машини і втік П’яний рівнянин на чужому авто збив пішохода, протаранив дві машини і втік
30 листопад, 2017, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
 0
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8