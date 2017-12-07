У «Premier City» – знижки в кіно для учасників АТО та їхніх сімей*

А ви знали, що у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», діють знижки на квитки для учасників АТО та їх сімей?Пропозиція діє на постійній основі! З першого дня прокату вартість квитка становить 35 гривень до 18:00, після 18:00 – 50 гривень. При покупці квитків потрібно надати підтверджуючі документи зазначені законом про безпосередню участь особи в АТО.У кінотеатрі «Premier City» для вас діють найкращі пропозиції!