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Ні будівництво, ні парковка: у Луцьку судяться за земельну ділянку

Ні будівництво, ні парковка: у Луцьку судяться за земельну ділянку
Приватне підприємство «Луцька Будівельна Компанія» звернулася до суду, аби поновити договір оренди землі на ділянку, на якій протягом 5 років так нічого і не збудувала.

Про це під час засідання постійної комісії Луцькради з питань земельних відносин та земельного кадастру 17 жовтня повідомив депутата Олександр Козлюк.

Земельну ділянку площею 0,2678 га на проспект Соборності 34, а на правах оренди для ПП «Луцька Будівельна Компанія» на 5 років надали ще у 2012 році. Землю надали для будівництва та обслуговування торгово-офісного комплексу.

Натомість, за словами Козлюка, тривалий час там працювала парковка, а ділянка перебувала не в найкращому стані. Після низки приписів муніципалів ділянку розчистили. Також Козлюк розповів, що тепер там включили світло та забрали охорону.

«Але нічого там не робиться знову. Земельна ділянка вже 6-7 років не використовується». – наголосив він. Водночас, за його словами, ПП «Луцька Будівельна Компанія» звернулася до суду, аби поновити договір оренди землі.

Відтак, запропонували відкласти розгляд питання на комісії до часу, коли буде відомим вердикт суду.

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Теги: будівництво, парковка, суд
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