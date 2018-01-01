На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом
Сьогодні, 11:04
Луцькій підприємиці не дозволили розміщувати хлібний кіоск поблизу Центрального ринку.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Про розміщення стаціонарної тимчасової споруди на вулиці Глушець, 8 звернулася підприємиця Наталія Грабарчук. Однак члени виконкому не підтримали проект рішення і не надали слово жінці.
«Кіоск з хлібом – єдиний засіб для існування. Поки ще не проводять реконструкцію ринку, лишіть кіоск», – звернулася підприємиця.
Михайло Щур вніс пропозицію про повернення до порядку денного, аби надати слово Наталії Грабарчук, проте за це питання не проголосували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Про розміщення стаціонарної тимчасової споруди на вулиці Глушець, 8 звернулася підприємиця Наталія Грабарчук. Однак члени виконкому не підтримали проект рішення і не надали слово жінці.
«Кіоск з хлібом – єдиний засіб для існування. Поки ще не проводять реконструкцію ринку, лишіть кіоск», – звернулася підприємиця.
Михайло Щур вніс пропозицію про повернення до порядку денного, аби надати слово Наталії Грабарчук, проте за це питання не проголосували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом
Сьогодні, 11:04
Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:58