На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом

Луцькій підприємиці не дозволили розміщувати хлібний кіоск поблизу Центрального ринку.Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Про розміщення стаціонарної тимчасової споруди на вулиці Глушець, 8 звернулася підприємиця. Однак члени виконкому не підтримали проект рішення і не надали слово жінці.«Кіоск з хлібом – єдиний засіб для існування. Поки ще не проводять реконструкцію ринку, лишіть кіоск», – звернулася підприємиця.вніс пропозицію про повернення до порядку денного, аби надати слово Наталії Грабарчук, проте за це питання не проголосували.