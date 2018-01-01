вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом

На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом
Луцькій підприємиці не дозволили розміщувати хлібний кіоск поблизу Центрального ринку.

Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Про розміщення стаціонарної тимчасової споруди на вулиці Глушець, 8 звернулася підприємиця Наталія Грабарчук. Однак члени виконкому не підтримали проект рішення і не надали слово жінці.

«Кіоск з хлібом – єдиний засіб для існування. Поки ще не проводять реконструкцію ринку, лишіть кіоск», – звернулася підприємиця.

Михайло Щур вніс пропозицію про повернення до порядку денного, аби надати слово Наталії Грабарчук, проте за це питання не проголосували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старий ринок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали партію «лівих» телефонів на 700 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 11:13
Ні будівництво, ні парковка: у Луцьку судяться за земельну ділянку
Сьогодні, 11:06
На Старому ринку не дозволили поставити кіоск з хлібом
Сьогодні, 11:04
У Рівному двоє дітей потрапили під колеса буса: дівчинка – у комі
Сьогодні, 11:01
Де у Луцьку знесуть незаконні паркани. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
Кіоски на Старому ринку все-таки знесуть Кіоски на Старому ринку все-таки знесуть
26 вересень, 16:55
Центральний ринок Луцька може зменшитися Центральний ринок Луцька може зменшитися
26 вересень, 10:35
Знесення кіосків на Старому ринку хочуть відтермінувати Знесення кіосків на Старому ринку хочуть відтермінувати
21 вересень, 10:39
На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон
13 вересень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
 0
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8