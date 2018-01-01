На Волині ліквідували 6 пожеж





Так, ліквідували дві пожежі, що трапилися в житловому секторі у Луцьку та Нововолинську, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Два загорання торфу виникли у селищі Ратне та селі Доросині Рожищенського району. А трав'яний настил горів у селі Жидичин Ківерцівського району.



Рятувальники продовжують гасити загорання торфу поблизу села Погулянка Любешівського району – залишилося 0,2 га, а також поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району та села Серхів Маневицького району.

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