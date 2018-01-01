вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині ліквідували 6 пожеж

На Волині ліквідували 6 пожеж
Волинські рятувальники за минулу добу ліквідували 6 пожеж.

Так, ліквідували дві пожежі, що трапилися в житловому секторі у Луцьку та Нововолинську, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Два загорання торфу виникли у селищі Ратне та селі Доросині Рожищенського району. А трав'яний настил горів у селі Жидичин Ківерцівського району.

Рятувальники продовжують гасити загорання торфу поблизу села Погулянка Любешівського району – залишилося 0,2 га, а також поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району та села Серхів Маневицького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, торф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії у Польщі травмувались українці
Сьогодні, 11:41
Імпортні товари з Росії – досі у топі на Волині
Сьогодні, 11:41
На Волині 2-річне дитя втопилося у ставку: медики врятували життя маляті
Сьогодні, 11:17
На Волині ліквідували 6 пожеж
Сьогодні, 11:17
На місці «Луцького Діснейленду» буде кафе
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Волині горіла суха трава та торф На Волині горіла суха трава та торф
13 серпень, 11:49
На Волині горіло торфове поле На Волині горіло торфове поле
17 червень, 02:49
Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища Волинянину дали 306 гривень штрафу за підпал торфовища
14 червень, 14:41
На Волині від вогню рятували торфове поле На Волині від вогню рятували торфове поле
10 червень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
 1
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині авто врізалося в електроопору
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку атовець може отримати землю під будівництво
Сьогодні, 12:03
 0
Маленькій волинянці необхідно 50 тисяч гривень на лікування. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8