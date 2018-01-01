На Волині ліквідували 6 пожеж
Сьогодні, 11:17
Волинські рятувальники за минулу добу ліквідували 6 пожеж.
Так, ліквідували дві пожежі, що трапилися в житловому секторі у Луцьку та Нововолинську, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Два загорання торфу виникли у селищі Ратне та селі Доросині Рожищенського району. А трав'яний настил горів у селі Жидичин Ківерцівського району.
Рятувальники продовжують гасити загорання торфу поблизу села Погулянка Любешівського району – залишилося 0,2 га, а також поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району та села Серхів Маневицького району.
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Так, ліквідували дві пожежі, що трапилися в житловому секторі у Луцьку та Нововолинську, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Два загорання торфу виникли у селищі Ратне та селі Доросині Рожищенського району. А трав'яний настил горів у селі Жидичин Ківерцівського району.
Рятувальники продовжують гасити загорання торфу поблизу села Погулянка Любешівського району – залишилося 0,2 га, а також поблизу села Ворокомле Камінь-Каширського району та села Серхів Маневицького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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